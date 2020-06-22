9 ملامح ميّزت مهرجان «رويال آسكوت»

المصدر: متابعة- خالد المهيري

تميز مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، والذي امتد خمسة أيام متواصلة بالكثير من التميز والإثارة، التي يشهدها المهرجان في كل عام.

«البيان الرياضي» رصدت أبرز المشاهدات، التي ميزت المهرجان هذا العام:

1 واصلت خيول الإمارات تألقها في مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، إذ سجلت في هذا العام 12 انتصاراً في مختلف الفئات.

2 حقق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بطولة الملاك في المهرجان برصيد 6 انتصارات في إنجاز جديد لخيول سموه، وإسطبلات «شادويل»، وهو مؤشر قوي على جاهزية خيول سموه، لخوض غمار السباقات الأوروبية المقبلة.

3 كان «بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على الموعد مع سباق «كينجز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى»، والذي حقق لقبه عن جدارة عقب حلوله مرتين وصيفاً بالسباق ذاته في نسختي 2018 و2019.

4 على الرغم من ترشيح «بيناتوبو» لجودلفين للفوز بلقب «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، إلا أن «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، استطاع أن يقلب التوقعات، ويحقق اللقب بجدارة.

5 لم يفوت الفارس المخضرم فرانكي ديتوري فرصة التألق في مهرجان «رويال آسكوت»على الرغم من البداية الباهتة في أولى الأيام، إلا أنه تمكن في آخر المطاف من الظفر بلقب بطولة «الفرسان» على الرغم من تعادله مع الفارس جيم كراولي في الصدارة برصيد 6 انتصارات، إلا أن فارق المركز الثاني منحه اللقب، فيما نال مدرب جون غوسدن لقب بطولة المدربين برصيد 6 انتصارات أيضاً.

6 للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، غابت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث وأفراد الأسرة المالكة في بريطانيا عن «رويال آسكوت»، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، والذي حرمهم من المهرجان.

7 حرم وباء «كورونا» الجماهير المحبة لسباقات الخيول من الوجود في مضمار «آسكوت» والاستمتاع بفعاليات المهرجان الملكــــي، إذ تابعوا الســـباقات عبر التلفاز، ما سجل قفزة تاريخيــة كبيرة في معادلة المشاهدات التلفزيونية لسباقات الخيول، والــــتــــي لا تحدث ســـوى مع مباريـــــات الدوري الإنجلــــــيزي لــكــــرة القـــــدم.

8 بات المهر «سترادي فيرياس» نجم سباق«غولد كب» لمسافة 4000 متر «الفئة الأولى» بلا منازع، إذ حقق اللقب للمرة الثالثة على التوالي بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن على الرغم من وجود عدد من الأسماء القوية في السباق.

9 إدارة مضمار «آسكوت» أقرت عدداً من التغييرات في مهرجان العام أهمها: إضافة سباقات جديدة للمهرجان وتغيير ترتيب بعض السباقات مثل شوط «كينغ ادوارد ستيكس» و«ريبلزديل ستيكس» اللذين تم وضعهما في أول أيام المهرجان لمنح الخيول المشاركة وقت أكبر قبل سباقي الأوكس والديربي الإنجليزي في الرابع من يوليو المقبل.

بينما تم دفع سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» لآخر أيام المهرجان مع سباق «كورنيشن ستيكس» لزيادة الفارق الزمني أيضاً بين هذين السباقين، وسباقات الجينيز البريطانية والأيرلندية، والتي أقيمت في أوائل الشهر الحالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز