" تيز ذا لو " يتوج بلقب " بيلمونت ستيكس " في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

توج " تيز ذا لو " لإسطبلات " ساكاتوغا " بلقب " بيلمونت ستيكس " لمسافة 1800 متر " الفئة الاولى " والذي أقيم على مضمار " بيلمونت بارك " في ولاية نيويورك الأمريكية ، بقيادة الفارس مانويل فرانكو وإشراف باركلاي تاغ مسجلا زمنا قدره 1.46.53 دقيقة و بفارق 3 أطوال و ثلاثة أرباع الطول عن "دكتور بوست" بقيادة الفارس إراد أورتيز وإشراف المدرب تود بلاتشر .

وحل ثالثا "ماكس بلاير" بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدربة ليندا رايس .

وللمرة الاولى يقام السباق بدون الحضور الجماهيري بسبب وباء كورونا ، كما أيضا انها المرة الاولى يقام فيها السباق على مسافة 1800 متر .

وأصبح "تيز ذا لو" أول جواد من إنتاج ولاية نيويورك يكسب السباق منذ "فورستر" الذي حقق الفوز في 1882م، كما أصبح مدربه تاغ أكبر المدربين سناً في قائمة الفائزين بعمر 82 عاماً.

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