ميرزا الصايغ : حمدان بن راشد يهدي إنجاز الفوز ببطولة الملاك في " رويال آسكوت " للإمارات قيادة و شعبا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أكد ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، إن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية يرى إن الفوز، هو في الواقع فوز للإمارات قيادة وشعباً، وأنه سموه أهدى الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله).

وأضاف ميرزا الصايغ إن تصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم قائمة الملاك في مهرجان " رويال آسكوت " الذي يعد واحدا من أكبر منابر السباقات العالمية مدعاة للفخر والاعتزاز، وهو بمثابة دعم قوي لكافة ملاك خيول السباقات في الدولة، مشيراً إلى أن دعم سموه للسباقات حول العالم يعدّ استثنائياً بكل المقاييس، وأن هذا الإنجاز خير مكافأة لجهود سموه الحثيثة المدفوعة بعاطفة لا تعرف الحدود تجاه الخيول والسباقات .

وكان مضمار " آسكوت " قد تقدم بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لحصول سموه على بطولة الملاك في مهرجان (رويال آسكوت) اذ حققت خيول سموه 6 إنتصارات في سباقات المهرجان .

وأشاد ممثل الملكة إليزبيث الثانية ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث ، ونخبة من أرفع الإداريين في مضمار " آسكوت " في رسالة التهنئة والتي أنفردت " البيان الرياضي " بنشرها يوم أمس عبر مواقع التواصل الإجتماعي بدعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لـ " آسكوت " والسباقات البريطانية، وسباقات الخيل العالمية بشكل عام، معبرين عن تطلعهم و وحرصهم لتقديم الجائزة لسموه شخصياً حينما تسمح الظروف بذلك.

كما أشادت الرسالة بالعرض المبهر للجواد "بطاش" في افتتاح المهرجان بشوط «كينجز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى«، وانجازات خيول الإنتاج في شادويل التي كسبت ثلاثة من السباقات الست التي فازت بها خيول سموه في المهرجان .

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