حمدان بن محمد يحتفي بتتويج «بالاس بيير» في «رويال آسكوت»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، فيديو على الحساب الرسمي الخاص بسموه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، يوثق لحظات فوز البطل «بالاس بيير» المملوك لسموه بلقب «سانت جيمس بالاس ستيكس» وأيضاً حلول «بيناتوبو» لجودلفين في المركز الثاني بالسباق نفسه في ختام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي أمس على مضمار «آسكوت» العريق في بريطانيا، وعلق سموه: «ناموس».

وظفر «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن مسجلاً زمناً قدره 1.42.38 دقيقة وبفارق طول عن الوصيف «بيناتوبو» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي وحل ثالثاً «ويشيتا» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وبهذه النتيجة تكون خيول الإمارات حققت 12 انتصاراً منذ انطلاقة النسخة الحالية للمهرجان يوم الثلاثاء الماضي حتى نهاية المنافسات التي انتهت أمس.

وتصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، قائمة الملاك في المهرجان برصيد 6 انتصارات .

وحصل الفارس فرانكي ديتوري على بطولة الفرسان رغم تعادله مع الفارس جيم كراولي برصيد 6 انتصارات .

وفي باقي أشواط اليوم الختامي للمهرجان حل «قادر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثاني بسباق «كوفنتري ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»، بينما جاء «نهار» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث في سباق «سيلفر ووكينجهام» لمسافة 1200 متر.

كما حل «دريم أوف دريمز» لسعيد سهيل في المركز الثاني بسباق «دايموند جوبيلي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، بينما حقق «سمرقند» لحمد راشد بن غدير المركز الثاني في سباق «ووكينجهام ستيكس» لمسافة 1200 متر.

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