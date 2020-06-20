«بيناتوبو» يتطلع للعودة إلى الانتصارات في ختام المهرجان اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

يختتم اليوم مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، والذي يقام على مضمار «آسكوت» العريق بمشاركة أقوى الخيول الإماراتية والعالمية. وسيكون شوط «سان جيمس بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» الحدث الأبرز لليوم الختامي بمشاركة 7 خيول، إذ سيحاول «بيناتوبو» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي العودة إلى منصات التتويج عقب حلوله ثالثاً في سباق الـ «2000 جينيز الإنجليزي» أوائل الشهر الحالي.

كما سيشارك في الشوط أيضاً «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن.

سيلفر ووكينغهام

وستكون البداية مع شوط «سيلفر ووكينغهام» لمسافة 1200 متر وبمشاركة 24 خيلاً أبرزها «نهار» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس.

كوفنتري ستيكس

يشهد شوط «كوفنتري ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» مشاركة 15 خيلاً أبرزها «كريتيف فورس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «قادر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مارك جونستون، «آرمي أوف أنديا» لسلطان علي السبوسي بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مارك جونستون.

كورنيشن ستيكس

تشارك في شوط «كورنيشن ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» 7 مهرات أبرزها «كلوك أوف سبيريتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، والتي حلت في المركز الثاني في سباق «1000 جينيز الإنجليزي» بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

دايموند جوبيلي ستيكس

ويشهد شوط «دايموند جوبيلي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» مشاركة 9 خيول أبرزها «خادم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب شارلز هيلز، و«دريم أوف دريمز» لسعيد سهيل بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

ووكينغهام ستيكس

يشارك في شوط «ووكينغهام ستيكس» لمسافة 1200 متر 23 خيلاً أبرزها «سمرقند» لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

كوين ماري ستيكس

يشهد شوط «كوين ماري ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» مشاركة 20 مهرة أبرزها «مور بيوتيفول» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«كامبانيلي» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب ويسلي وارد.

كوين أليكساندرا ستيكس

ويختتم المهرجان بشوط «كوين أليكساندرا ستيكس» لمسافة 4400 متر، بمشاركة 11 خيلاً أبرزها «نيت ذا غريت» بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب اللقب أندرو بالدينغ، و«ميكونغ» لخالد بن مشرف بقيادة الفارس نيكولا كاري وإشراف المدرب جيمي أوزبورن.

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