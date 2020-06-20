«فاني لوجان» لـ«الجليلة بنت محمد للسباقات» نجمة «هاردويك ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ظفرت «فاني لوجان» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم للسباقات بلقب سباق «هاردويك ستيكس» في رابع أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق في بريطانيا.

وأهدى «غولدن هورد» لـ«المحمدية» للسباقات مملكة البحرين الشقيقة لقب «كومنولث كب».

«فاني لوجان» تتألق

واقتنصت «فاني لوجان» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم للسباقات لقب سباق «هاردويك ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة لثانية» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن مسجلة زمناً قدره 2.34.49 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «الونك» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

وجاء في المركز الثالث «ديفو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

بطل «كومنولث كب»

وحقق «غولدن هورد» لـ «المحمدية» للسباقات لقب «كومنولث كب» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدرب كلايف كوكس، مسجلاً زمناً قدره 1.14.56 وبفارق طول ونصف الطول عن «كيماري» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب ويزلي وارد.

وحل في المركز الثالث «فينتورا ريبل» بقيادة الفارس توني هاميلتون وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.

«آرت باور»

وظفر «آرت باور» بلقب «بالاس أوف هوليرودهاوس» لمسافة 1000 متر بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب نيم إيستربي مسجلاً زمناً قدره 1.00.57 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «كيب بيزي» بقيادة الفارس سيرين فالون وإشراف المدرب جون كوين.

وحل ثالثاً «دانسين إنذ ستريت» بقيادة الفارس جون إيجان وإشراف المدرب وليام هاجس.

نجمة «ألباني ستيكس»

وحققت «داندالا» لقب «ألباني ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس بين كرتيس وإشراف المدرب كارل بورك مسجلاً زمناً 1.16.38 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «ستارة» بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

وحلت في المركز الثالث «مذر إيرث» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

«سانتياجو» يقتنص «كوينز فاز»

واقتنص «سانتياجو» لقب «كوينز فاز» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 3.05.67 دقائق وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «بيركشاير روكو» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

وجاء في المركز الثالث «الدبران» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«سكارليت دراجون» مسك الختام

حقق «سكارليت دراجون» لقب «دوق أوف أدنبرة ستيكس» لمسافة 2400 متر بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آلان كينج، مسجلاً زمناً قدره 2.35.40 دقيقة وبفارق نصف طول عن «ديجا» بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب بيتر هيام. وجاء في المركز الثالث «ويست إند شارمر» بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب مارك جونستون.

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