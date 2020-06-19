«رويال كروسيد» و«بيير لابين» في تحدي «كومنولث كب» اليوم

تتواصل اليوم فعاليات رابع أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي والذي يقام على مضمار «آسكوت» العريق ببريطانيا بمشاركة أقوى الخيول الإماراتية والعالمية.

وستتجه الأنظار نحو شوط «كومنولث كب» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 17 خيلاً أبرزها «رويال كروسيد» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، والمرشح الأول للظفر باللقب «بيير لابين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«دبي ستيشن» لأحمد الشيخ وشركائه بقيادة الفارس بن كيرتس وإشراف المدرب كارل بورك، «رويال كوماندو» لزياد كلداري بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب شارلز هيلز.

بالاس أوف هوليرود هاوس

ويشهد شوط «بالاس أوف هوليرود هاوس» لمسافة 1000 متر مشاركة 22 خيلاً أبرزها «سيتي ووك» لجودلفين بقيادة الفارس جو فانينج وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«ول تو ون» لمحمد السبوسي بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

نورفولك ستيكس

ويشارك في شوط «نورفولك ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» 14 خيلاً أبرزها «آي اوف هيفن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارك جونستون، و«إماراتي درهم» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب جون كوين.

هاردويك ستيكس

يشهد شوط «هاردويك ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» مشاركة 11 خيلاً أبرزها «كوميونيكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جو فانيغ وإشراف المدرب مارك جونستون، و«الأرقم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مارك جونستون، و«ديفو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم وبطل النسخة الماضية بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«فاني لوجان» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم للسباقات بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، و«ديزرت إنكاونتر» لعبد الله المنصوري بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

كوينز فاز

ويشارك في شوط «كوينز فاز» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية» 9 خيول أبرزها «الدبران» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

دوق أوف أدنبرة

ويشهد شوط «دوق أوف أدنبرة ستيكس» لمسافة 2400 متر 19 خيلاً أبرزها «ويست اند شارمر» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب مارك جونستون، و«دبي فيوتشر» لجودلفين بقيادة الفارس بات كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«المسك» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، و«المفرح» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب وليام هاجس، و«يونيفرسال أوردر» لعبد الله المنصوري بقيادة الفارس ستيفي دونوهو وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

ألباني ستيكس

ويشارك في شوط «ألباني ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» 14 مهرة أبرزها «ماذر إيرث» المرشحة الأولى لنيل اللقب بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ايدين أوبراين.

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