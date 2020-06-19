ثنائية لخيول حمدان بن راشد في ثالث أيام «رويال آسكوت»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حققت خيول الإمارات ثلاثية قوية في ثالث أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي والذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق في بريطانيا أمس.

وواصلت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تألقها في المهرجان، عبر «ملثم» بطل «جيرزي ستيكس» و«خلوصي» بطل «بريتانيا ستيكس»، ليصل بذلك مجموع انتصارات خيول سموه في المهرجان إلى 6 انتصارات ليتصدر بذلك بطولة الملاك، فيما يتزعم الفارس جيم كراولي قائمة الفرسان في المهرجان بذات الرصيد. كما توج «ماونتن آنجل» لزياد كلداري بلقب «وولفرتون ستيكس». ومن جانب آخر، حافظ «سترادي فيرياس» للعام الثالث على التوالي على لقب «جولد كب».

بطل «جيرزي ستيكس»

واقتنص «ملثم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب «جيرزي ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان مسجلاً زمناً قدره 1.28.94 دقيقة وبفارق نصف طول عن «مونارك اوف إيجبت» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وحل ثالثا «سيمبولايز» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

«خلوصي» و«بريتانيا ستيكس»

وحقق «خلوصي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب «بريتانيا ستيكس» لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان مسجلاً زمناً قدره 1.41.22 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «فاينست ساوند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدربان سايمون وإد كريسفورد.

وجاء في المركز الثالث «شيروكي تريل» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب جون غوسدن.

نجم «وولفرتون ستيكس»

وظفر «ماونتن آنجل» لزياد كلداري بلقب «وولفرتون ستيكس» لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب روجر فاريان مسجلاً زمناً قدره 2.11.90 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «سير دراغونيت» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وجاء في المركز الثالث «ريجال رياليتي» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

ثلاثية «سترادي فيرياس»

وفي باقي الأشواط، تمكن «سترادي فيرياس» للمرة الثالثة على التوالي من الاحتفاظ بلقب «غولد كب» لمسافة 4000 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 4.32.60 دقائق وبفارق 10 أطوال عن «نايف رود» لمحمد بالعبيدة بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب مارك جونستون. وحل ثالثاً «كروس كاونتر» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

بطل «شيشهام ستيكس»

وحقق «باتل جراوند» لقب «شيشهام ستيكس» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين مسجلاً زمناً قدره 1.30.62 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «مارش لو» بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب مارك جونستون. وحل ثالثاً «سياتل روك» بقيادة الفارس ديفيد إيغان وإشراف المدرب سيلفستر كيرك.

«هايلاند شيف»

وظفر «هايلاند شيف» بلقب «جولدن غيتس» لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدربين بول وأوليفر كول مسجلاً زمناً قدره 2.11.20 دقيقة وبفارق نصف طول عن «ترايتونيك» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب الان كينغ. وجاء في المركز الثالث «جلوبال ستورم» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«أوناسيس» مسك الختام

واقتنصت «أوناسيس» شوط «ساندرينغهام هانديكاب» والمخصص للمهرات لمسافة 1600 متر بقيادة الفارسة هيلي تيرنر وإشراف المدرب شارلي فيلوز مسجلاً زمناً قدره 1.42.89 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «ولياك» بقيادة ديفيد إيجان وإشراف المدرب روجر فاريان. وحلت في المركز الثالث «دبي لوف» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

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