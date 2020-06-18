«كروس كاونتر» لجودلفين يطمح إلى التألق في سباق «جولد كب»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ينطلق اليوم ثالث أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، والذي يقام على مضمار آسكوت العريق في بريطانيا، بمشاركة أقوى الخيول الإماراتية والعالمية، وستكون الأنظار متجهة نحو شوط «جولد كب» لمسافة 4000 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 8 خيول أبرزها «كروس كاونتر» لجودلفين، «مونلايت سبيريت» لجودلفين، «نايف رود» لمحمد بالعبيدة، «برنس أوف آران» لسعيد بالعبيدة.

جولدن غيتس

يشهد شوط «جولدن غيتس» لمسافة 2000 متر مشاركة 15 خيلاً، إذ سيدفع فريق جودلفين بثلاثة خيول في السباق، أبرزها «ليزر شو»، بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «جلوبال ستورم»، «يا حياتي»، و«هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«جراند روك» لحسين العباس لوتاه.

وولفرتون ستيكس

يشهد شوط «وولفرتون ستيكس» لمسافة 2000 متر مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «دريم كاسل» لجودلفين، بإشراف المدرب سعيد بن سرور، «ماونتن هنتر» لجودلفين، «دبي وارير» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «برينس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «ووك أن ذا ساند» لسعيد سهيل.

جيرزي ستيكس

يشارك في شوط «جيرزي ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» 15 خيلاً، أبرزها «فاينال سونج» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «كينج ليونيداس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ملثم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «ريبارتي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «سيمبوليز» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.

شيشهام ستيكس

يشهد شوط «شيشهام ستيكس» لمسافة 1400 متر مشاركة 9 خيول، أبرزها «مودرن نيوز» لجودلفين، «غولدن فليم» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

بريتانيا هانديكاب

يشهد شوط «بريتانيا هانديكاب» لمسافة 1600 متر مشاركة 24 خيلاً أبرزها، «باث أوف ثندر» و«دبي ميراج» و«فيربوتين» لجودلفين، «أوفر رايت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «خلوصي» و«إحساسي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «فاينيست ساوند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

ساندرينغهام هانديكاب

يشارك في شوط «ساندرينغهام هانديكاب» والمخصص للمهرات لمسافة 1600 متر 18 مهرة أبرزهن «دبي لوف» لجودلفين، «حبور» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «الرسمة» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، و«وجدان» لمحمد الشحي، «نايت كوولورس» لحسين لوتاه.

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