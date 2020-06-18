«لورد نورث» لزايد بن محمد مفاجأة «برينس أوف ويلز ستيكس» بـ «رويال آسكوت»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حققت خيول الإمارات رباعية قوية في ثاني أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، والذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق في بريطانيا يوم أمس، وفجر «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم للسباقات مفاجأة من العيار الثقيل عندما أحرز لقب سباق «برينس أوف ويلز ستيكس»، فيما ظفر «دارك فيجن» لجودلفين بلقب سباق «رويال هنت كب». ونال «حكم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب «كينج جورج الخامس ستيكس»، بينما اختتم «فجيرة برنس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم انتصارات الخيول الإماراتية بنيله لقب «كوبر هورس».

«لورد نورث» نجم «برينس أوف ويلز ستيكس»

اقتنص «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم للسباقات لقب سباق «برينس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب جون غوسدن مسجلاً زمناً قدره 2.5.63 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس. وحل ثالثاً «بارني روي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«دارك فيجن» يقتنص «رويال هنت كب»

حقق «دارك فيجن» لجودلفين لقب سباق «رويال هنت كب» لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب مارك جونستون مسجلاً زمناً قدره 1.38.32 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «منتظم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب وليام هاجس. وجاء في المركز الثالث «بوغو» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب شارلز هيلز.

«حكم» بطل «كينج جورج الخامس»

ظفر «حكم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب «كينج جورج الخامس ستيكس» لمسافة 2400 متر بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، مسجلاً زمناً قدره 2.32.97 دقيقة وبفارق نصف طول عن «كيبس» بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب هيوي موريسون. وجاء في المركز الثالث «سابجيكتيفيست» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب مارك جونستون.

«فجيرة برنس» مسك الختام

حقق «فجيرة برنس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، لقب الشوط الختامي للمهرجان «كوبر هورس» لمسافة 2800 متر بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان. وجاء في المركز الثالث «ألمانيا» لسعيد سهيل بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

«سلايل» وصيفة «سيلفر رويال هنت كب»

حلت «سلايل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في المركز الثاني في شوط «سيلفر رويال هنت كب» لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، فيما جاء في المركز الأول «سير باسكر» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب وليام نايت مسجلاً زمناً قدره 1.39.54 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيفة.

«يا زمان» ثاني «ويندسور كاسل»

حل «يا زمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في المركز الثاني بشوط «ويندسور كاسل ستيكس» لمسافة 1000 متر بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، فيما جاء في المركز الأول «تاكتيكال» للملكة إليزابيث الثانية بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب أندرو بالدينغ مسجلاً زمناً قدره 1.0.04 وبفارق طول وربع الطول عن الوصيف.

«رشان أمبرور» يحقق «هامبتون كورت»

ظفر «رشان أمبرور» بلقب سباق «هامبتون كورت ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب أيدين أوبراين مسجلاً زمناً قدره 2.05.86 دقيقة وبفارق نصف طول عن «فيرست ريسيفر» للملكة إليزابيث الثانية بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

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