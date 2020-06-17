ثلاثية لخيول حمدان بن راشد في «رويال آسكوت»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ثلاثية قوية في افتتاحية مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، والذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق في بريطانيا يوم أمس، إذ جاءت الثلاثية عبر «بطاش» و«نزيف» و«متخيل».

«بطاش» يتألق

وكان المهر المتألق «بطاش» نجم المهرجان بلا منازع، إذ حقق لقب «كينجز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب شارلز هيلز مسجلاً زمناً قدره 58.64 ثانية وبفارق طولين وربع الطول عن الوصيف «إكيلاتيرال» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلز هيلز، وجاء في المركز الثالث «ليبرتي بيش» بقيادة الفارس جيسون هارت وإشراف المدرب جون كوين.

وبهذا الانتصار تكون خيول الإمارات قد حافظت على اللقب الذي حققه العام الماضي النجم الأسطوري المعتزل «بلو بوينت» لجودلفين.

«نزيف» تحصد اللقب

وظفرت «نزيف» بلقب «دوق أوف كامبريدج ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب جون غوسدن مسجلة زمناً قدره 1.40.57 دقيقة وبفارق رأس عن «أجينكورت» بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، وحلت ثالثاً «كوين باور» بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب السير مايكل ستات.

«متخيل» نجم «باكينغهام بالاس»

وجاءت بداية الانتصارات عبر «متخيل» الذي حقق لقب «باكينغهام بالاس» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ريتشارد هانون مسجلاً زمناً قدره 1.26.19 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «جاكس بوينت» بقيادة الفارس مارتن دوير وإشراف المدرب وليام موير.

وحل في المركز الثالث «متماسك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين اونيل وإشراف المدرب روجر فاريان.

«تريبيلوم» ثاني «كوين آن ستيكس»

وحل «تريبيلوم» لجودلفين في المركز الثاني بسباق «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن.

فيما ظفر باللقب «سيركوس ماكسيموس» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين مسجلاً زمناً قدره 1.40.05 دقيقة وبفارق رأس.

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