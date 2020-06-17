خيول الإمارات لمواصلة الانتصارات في اليوم الثاني للمهرجان

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تتواصل اليوم سباقات اليوم الثاني لمهرجان «رويال آسكوت» الذي يقام على مضمار «آسكوت» العريق في بريطانيا بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

وستكون البداية مع شوط «سيلفر رويال هنت كب» لمسافة 1600 متر بمشاركة 24 خيلاً أبرزها «سمايل أ مايل» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جو فانينج وإشراف المدرب مارك جونستون، و«ميداني» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مارك جونستون، و«سلايل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

هامبتون كورت ستيكس

يشهد الشوط الثاني «هامبتون كورت ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 8 خيول أبرزها «خوان إلكانو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب كيفين ريان.

كينج جورج الخامس

يشارك في شوط «كينج جورج الخامس» لمسافة 2400 متر 18 خيلاً أبرزها «برايت ميلودي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«ترامبت مان» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جو فانينج وإشراف المدرب مارك جونستون، و«حكم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز.

برينس أوف ويلز ستيكس

يشهد شوط «برينس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» مشاركة 7 خيول أبرزها «بارني روي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، و«لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب جون غوسدن.

رويال هنت كب

يشارك في شوط «رويال هنت كب» لمسافة 1600 متر 23 خيلاً أبرزها «دارك فيشن» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب مارك جونستون، و«بيت بوكسر» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب جون غوسدن، و«لورد تنيسون» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، و«فالى كينت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جو فانينج وإشراف المدرب مارك جونستون، و«كارد شارب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدرب مارك جونستون.

كما تشارك 3 خيول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في السباق أبرزها «الرجاء» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب جون غوسدن، و«منتظم» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب وليام هاجس، و«آفاق» بقيادة الفارس سيرين فالون وإشراف المدرب شارلز هيلز.

كما يشارك في الشوط «ويلي جون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

ويندسور كاسل ستيكس

ويشهد سباق «ويندسور كاسل ستيكس» لمسافة 1000 متر مشاركة 20 خيلاً أبرزها «فاست ستارت» لجودلفين، و«يا زمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

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