مهرجان «رويال آسكوت» الملكي ينطلق في بريطانيا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة الرابعة والربع عصر اليوم، بتوقيت الإمارات، مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، على مضمار «آسكوت» العريق في بريطانيا، بمشاركة أقوى الخيول الإماراتية والعالمية، ويقام المهرجان، الذي يستمر حتى العشرين من الشهر الحالي، وسط ظروف استثنائية، حرمت الجماهير من الحضور.

باكينغهام بالاس

وسوف تكون البداية مع «باكينغهام بالاس» لمسافة 1400 م، بمشاركة 24 خيلاً، أبرزها «فيرست كونتكت» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«بلون باي ويند» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جو فانينج وإشراف المدرب مارك جونستون، كما ستشارك 4 خيول، تمثل شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهي: «دارك» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، و«متماسك» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب روجر فاريان، و«متخيل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، و«هبوب» بقيادة الفارس سيرين فالون وإشراف المدرب أوين بوروز.

كوين آن ستيكس

ويشهد شوط «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 م «الفئة الأولى»، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «تريبيلوم» لجودلفين، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، كما ستشارك 3 خيول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أبرزها «محاذر»، بقيادة الفارس جيم كروالي وإشراف المدرب ماركوس تريجونغ، و«مستشري» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، و«ترجمان» بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان، ويشارك في الشوط أيضاً «روز مان» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

كينغز ستاند ستيكس

ويشارك في شوط «كينغز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 م «الفئة الأولى»، 11 خيلاً، يتقدمها المرشح الأول لنيل اللقب، «بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب شارلز هيلز.

دوك أوف كامبريدج

وأما شوط «دوك أوف كامبريدج ستيكس»، المخصص للمهرات لمسافة 1600 م «الفئة الثانية»، يشهد مشاركة 11 مهرة، أبرزها «ماجيك ليلي» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«نزيف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

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