251 فوزاً لـ«جودلفين» تبهر العالم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أبهر فريق جودلفين العالم بتحقيقه الانتصار 251 عبر مشاركاته بالبطولات حول العالم، ووصل لهذا الرقم بفوزه بالثلاثية المميزة على المضامير اليابانية والثنائية في المضامير البريطانية، إذ تمكنت المهرة «سمر سينت» على مضمار «هانشين» في اليابان، من تحقيق لقب «ميرميد ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس مانابو ساكاي وإشراف المدرب تاكاشي سايتو، وعلى مضمار «هاكوداته» في اليابان، ظفر «ريوجا» بلقب سباق «كيكونا توكوبيتسو» لمسافة 1700 متر، فيما اقتنصت «سمر إيموشن» لقب سباق الخيول المبتدئة لمسافة 1800 متر.

وفي مضمار «ساندوان» ببريطانيا، اقتنص «ويل اوف ويزدوم» لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، فيما ظفر «لازولي» بلقب سباق «سكوري ستيكس» لمسافة 1000 متر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز