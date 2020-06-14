"توكيل" لحمدان بن راشد بطلة "بري سان الاري" في فرنسا

المصدر:
  • متابعة - خالد المهيري
التاريخ:

ظفرت المهرة  " توكيل " لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب سباق " بري سان الاري " لمسافة 2000 متر " الفئة الاولى " والذي أقيم على مضمار  "شانتيه " في فرنسا، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب جون كلود روجيت مسجلة زمنا قدره 2.1.62 دقيقة و بفارق 5 أطوال عن الوصيفة   "ماجيك أتيتود" بقيادة الفارس توني بيكون وإشراف المدرب  فابريس شابيت .
وحلت في المركز الثالث "سولستيسيا" بقيادة الفارس ماكسيم غويون وإشراف المدرب أندريه فابر .

كلمات دالة:
  • بري سان الاري،
  • توكيل،
  • مضمار "شانتيه "
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