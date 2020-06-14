"توكيل" لحمدان بن راشد بطلة "بري سان الاري" في فرنسا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ظفرت المهرة " توكيل " لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب سباق " بري سان الاري " لمسافة 2000 متر " الفئة الاولى " والذي أقيم على مضمار "شانتيه " في فرنسا، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب جون كلود روجيت مسجلة زمنا قدره 2.1.62 دقيقة و بفارق 5 أطوال عن الوصيفة "ماجيك أتيتود" بقيادة الفارس توني بيكون وإشراف المدرب فابريس شابيت .

وحلت في المركز الثالث "سولستيسيا" بقيادة الفارس ماكسيم غويون وإشراف المدرب أندريه فابر .

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