«جولواه» لجودلفين بطل «ايجل فارم مايل» في أستراليا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ظفر «جولواه» لجودلفين بلقب سباق «ايجل فارم مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» الذي أقيم على مضمار «ايجل فارم» في أستراليا، بقيادة الفارس براد ستيوارت وإشراف المدرب جيمس كمنغز، مسجلاً زمناً قدره 1.34.20 دقيقة، وبفارق رأس عن الوصيف «نكانوفا» بقيادة الفارس جيمس أورمان وإشراف المدرب ستيف تريغيا.

واقتنص «وسبرد» لقب سباق «كابتشر دست» لمسافة 1500 متر على مضمار «كمبلا جرانج» في أستراليا بقيادة الفارس جلين سكوفيلد وإشراف المدرب جيمس كمنغز.

وفي مضمار «هانشين» في اليابان، حقق «سافي» لقب سباق «تيمبوزان ستيكس» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس ريوجي وادا وإشراف المدرب ميتسوماسا ناكوتشيدا.

وبذلك يصل رصيد الاسطبل الأزرق إلى 246 انتصارا حول العالم منذ بداية العالم الحالي.

ومن جانب آخر، يشارك «ايس ستورم» في سباق ابسوم كب «الفئة الثالثة» في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم، وأكد هاري سويني، رئيس جودلفين في اليابان أن مشاركة «ايس ستورم» في ابسوم كب هي الثالثة له في سباقات الفئات، ويسعى لتحسين أدائه السابق، وكانت مشاركته الأخيرة على نفس المضمار والمسافة، وركض بشكل مثير، بقيادة الفارس ذي الخبرة يوتاكا تاكي محققاً الفوز بسباق ماي ستيكس بأسلوب مذهل يبعث على الإعجاب، وسيقود تاكي الجواد مرة أخرى اليوم.

وأضاف: أفضل أداء للجواد «ايس ستورم» كان على الأرضية الجافة، محققاً 5 انتصارات ونأمل أن تكون الأرضية يابسة، رغم وجود فرصة لهطول أمطار.

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