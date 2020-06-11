السماح بمشاركة الخيول القادمة من خارج فرنسا وألمانيا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلنت فرنسا وألمانيا بأنها ستسمح للخيول القادمة من الخارج في المشاركة في سباقاتها إبتداء من 15 من الشهر الحالي عقب تخفيف القيود التي كانت قد فرضت بسبب فيروس " كورونا " .

كما سيسمح للفرسان القادمين أيضا من الخارج المشاركة في السباقات و لكن وفقا لقواعد الحجر الصحي المتبعة في الدولتين .

وبذلك تنضم كل من فرنسا و ألمانيا إلى بريطانيا التي سمحت الشهر الماضي بمشاركة الخيول القادمة من خارج بريطانيا في سباقات الفئة الأولى بالإضافة إلى تخفيف القيود على الخيول التي ستشارك في سباقات الفئة الثانية والثالثة والقوائم إبتداء من 15 من الشهر الحالي .

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