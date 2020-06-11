الإصابة تبعد "ماكسفيلد" لجودلفين عن السباقات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن فريق جودلفين عن إصابة الجواد "ماكسفيلد"، الذي كان يستعد لخوض غمار سباقات التاج الثلاثي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال البيان الصادر من الإسطبل: "بعد أن شارك في تمرين لمسافة نصف ميل بمضمار كينلاند في لكسنغتون بكنتاكي بالولايات المتحدة الامريكية، تم عمل صورة أشعة للجواد الفائز بالفئة الأولى "ماكسفيلد"، وتبين تعرضه لكسر في عظمة الساق اليمنى من دون أن يؤدي إلى إزاحة الجزء المكسور عن مكانه".

ومن جانبه عبر جيمي بيل، رئيس جودلفين أمريكا، عن حزنه الشديد لإصابة "ماكسفيلد"، قائلا : "بالتأكيد هذا حدث مؤسف للغاية، ولكننا ممتنون أن إصابة "ماكسفيلد" لم تكن أسوأ، ونتطلع إلى عودته للسباقات العام القادم".

المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات كسب سباق بريدرز فيوتشرتي ج1 العام الماضي، وعاد للسباقات في 2020 بفوز بسباق مات وين ج3 يوم السبت 23 مايو، وكان مقرراً ان يشارك بسباق بلو غراس ستيكس ج2 الشهر القادم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز