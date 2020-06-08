«لاف» بطلة الـ «1000 جينيز الإنجليزي»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

حققت «لاف» لقب سباق «1000 جينيز الإنجليزي» المخصص للمهرات لمسافة 1600 م «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين مسجلة زمناً قدره 1.35.80 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن الوصيفة «كلوك أوف سبيرتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب ريتشارد هانون. وواصلت خيول الإمارات الانتصارات على المضامير الإنجليزية، والتي توزعت بين مضمار «نيوماركت» العريق و«لينجفيلد» و«هيدوك»، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا.

انتصارات

ففي مضمار «نيوماركت العريق»، ظفر «مودرن نيوز» لجودلفين بلقب الشوط الأول لمسافة 1200 م، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.12.68 دقيقة، وبفارق رقبة عن «نوبل داينستي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل في المركز الثالث «أز تايم جوز باي» بقيادة الفارس بن كيرتس، وإشراف المدرب جورج بوقي.

وحقق «كينج ليونيداس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السابع لمسافة 1600 م، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 1.38.03 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول «آيسترن ولد» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

مواصلة التألق

وعلى مضمار «لينجفيلد» حققت «سمر هاوس» لجودلفين لقب الشوط الثاني لمسافة 2400 م، بقيادة الفارسة جوزفين جوردون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلة زمناً قدره 2.33.11 دقيقة، وبفارق رأس عن «ديك آند فانش» بقيادة الفارسة جورجيا كوكس، وإشراف المدرب وليام هاجس.

كما حقق «الذيب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 م، بقيادة الفارس لويس ستيوارد وإشراف السير مايكل ستاوت، مسجلاً زمناً قدره 1.37.13 دقيقة وبفارق طول عن «أوديسي جيرل» بقيادة الفارس ستيف دونوهو، وإشراف المدرب ريتشارد سبنسر.

أرقام

وعلى مضمار «هيدوك»، ظفر «سبيس بلو» لجودلفين بلقب «سبرنغ تروفي ستيكس» لمسافة 1400 م، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.27.13 دقيقة وبفارق رقبة عن «سيف فويش» بقيادة الفارس جيسون هارت وإشراف المدرب جون كوين.

كما حقق «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم للسباقات لقب سباق «بريجدير جيرارد ستيكس» لمسافة 2000 م «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس روبرت هافلين، وإشراف المدرب جون غوسدن مسجلاً زمناً قدره 2.11.74 دقيقة، وبفارق رأس عن «الأرقم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مارك جونستون.

لقب

وعلى مضمار «ترفونتين» بجنوب أفريقيا، ظفر «حوام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب «شستنوت ستيكس» لمسافة 1600 م «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس كالان موري وإشراف المدرب مايك دي كوك، مسجلاً زمناً قدره 1.36.10 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «كوين سوبريم»، بقيادة الفارس إم فان رينسبورغ،وجاء في المركز الثالث «سيريلو»، بقيادة الفارس آر دانيلسون وإشراف المدرب أس جي تاري.

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