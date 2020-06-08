تأجيل مؤتمر دبي الدولي للفروسية إلى مارس 2021

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي الدولي للفروسية، الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، عن إقامة النسخة الرابعة للمؤتمر، بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 11 وحتى 13 مارس 2021، ويذكر أن النسخ السابقة من المؤتمر، شهدت مشاركة نخبة من خبراء الفروسية، وناقشوا مواضيع عديدة تخص جميع أنشطة الفروسية، كما تركزت النسخة الماضية، على إبراز العلاقات الأخوية التي جمعت بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، والجهود التي بذلتها الدولتان في تطوير سباقات الخيول العربية على الصعيدين المحلي والعالمي، وقال مصطفى علي بن أحمد عمشان رئيس مؤتمر دبي الدولي للفروسية، إن قرار تأجيل موعد إقامة المؤتمر للعام المقبل، جاء لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين من داخل الدولة وخارجها، في ظلّ المُستجدات الصحية، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية في دولة الإمارات للتصدي لفيروس «كورونا»، وكذلك إتاحة الوقت الكافي للمشاركين من جميع أنحاء العالم، ليتمكنوا من الحضور والمشاركة الفاعلة.

مواكبة «إكسبو»

وأكد عمشان، حرص إمارة دبي ودولة الإمارات، على مواصلة ريادتها في مجال الفروسية، وقدرتها على التعافي والتأقلم مع جميع المستجدات، ما يعكس الارتباط القوي للدولة مع مجتمع الفروسية في العالم، وهو ما يجعل مؤتمر دبي الدولي للفروسية أكثر تفرداً، ويضمن له المزيد من النجاح والتألق، وقال إن تأجيل معرض إكسبو إلى 2021، يمنح المؤتمر فرصة طيبة، لأن تخطيطنا للنسخة الرابعة، كان تحت شعار «دبي المدينة الرائدة لصناعة الفروسية والاستثمار»، لمواكبة استضافة الإمارات لهذا الحدث العالمي الرفيع، ليصبح المؤتمر الفعالية الأولى في الفروسية، التي تتيح للمهتمين من رجال الأعمال، آفاق فرص الاستثمار في مجال الفروسية، كصناعة ورياضة، وذلك لتميز المؤتمر بمشاركة رفيعة المستوى من ذوي الاختصاص والمستثمرين ورواد الأعمال، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والعالمية، وصناع القرار، وقال عمشان إن النسخة الرابعة للمؤتمر، تتضمن تطويراً في محتوى الحدث، بإضافة مواضيع مبتكرة برؤية متجدّدة، مع الحرص على إبراز الدور الكبير لدولة الإمارات على جميع الأصعدة، خاصة والمؤتمر يقام، ودولتنا تستعد لعام الخمسين، برؤية طموحة، تستشرف المستقبل، وتُرسخ ثقافة التميّز، ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لندخل مرحلة جديدة بكل عزيمة وإصرار.

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