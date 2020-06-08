سعيد بن سرور: «مليتاري مارش» إلى الديربي الإنجليزي

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

أعلن مدرب جودلفين العالمي سعيد بن سرور أن الوجهة المقبلة لـ«مليتاري مارش» والذي حل رابعاً في سباق الـ«2000 جينيز الإنجليزي» ستكون الديربي الإنجليزي شهر يوليو القادم، وقال: (ركض «مليتاري مارش» بشكل جيد، وباعتقادي أن النقلة إلى مسافة الميل ونصف الميل ستكون ملائمة له، وكانت مشاركة افتتاحية جيدة للموسم، والآن سندرس مشاركته في سباق الديربي للفئة الأولى )، وبدوره، قال المدرب شارلي آبلبي أن «بيناتوبو» الذي حل ثالثاً في السباق إن الوجهة المقبلة له شوط «سانت جيمس بالاس ستيكس» ضمن مهرجان «رويال آسكوت» الملكي والذي سيقام الشهر الحالي.

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