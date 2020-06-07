سير مونلو» بطل الجولة السابعة لكأس الوثبة في تولوز »

المصدر: تولوزـ البيان الإكتروني

توج الجواد «سير مونلو» بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري بطلاً للجولة السابعة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، والتي أقيمت، أول من أمس، بمضمار تولوز الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة،

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي،

وتنافست 7 خيول عربية أصيلة ناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، في الجولة البالغ جائزتها 15 ألف يورو، والتي أقيمت على المضمار العشبي لمسافة 2000 م وسط الأضواء الكاشفة، وسجل البطل زمناً وقدره 2:23:30 دقيقة، وحل ثانياً الجواد «الحارث» بقيادة لوري فولارد، فيما جاء ثالثاً «داكيس» بقيادة غوليوم جودجاي.

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