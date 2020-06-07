مهرات الإمارات في تحدي «1000 جينيز الإنجليزي» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تتوجه أنظار عشاق سباقات الخيول العالمية، نحو مضمار نيو ماركت العريق في بريطانيا، عصر اليوم، الذي يشهد انطلاقة سباق «1000 جينيز الإنجليزي»، المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى».

ويشهد السباق مشاركة 15 مهرة، منها 5 مهرات تمثل الإمارات، وهي «فاينال سونج» لجودلفين، بقيادة الفارس بات كوسغراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«سمر رومانس» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«رافل برايز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارك جونستون، و«كلوك أوف سبيرتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب ريتشارد هانون، و«آندر ذا ستارز» لسعيد بن منانة، بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس تات.

جاهزية كبيرة

وأكد المدرب العالمي، سعيد بن سرور، جاهزية «فاينال سونج» لخوض السباق، قائلاً: «تبدو «فاينال سونج»، في حالة بدنية أفضل منذ عودتها من دبي، وتدريباتها كانت رائعة للغاية، ولكن من المهم أن تكون في وضعية مريحة، تمكنها من الاسترخاء خلال السباق، حتى تكون قادرة على إنهاء مسافة الميل بشكل جيد، وفي الواقع تحملت المسافة في مشاركتها الأخيرة بالسعودية، وآمل أن تتمكن من إظهار ذلك مرة أخرى، وتتجه إلى السباق في جاهزية طيبة».

وقال المدرب شارلي آبلبي: «حققت «سمر رومانس»، فوزاً رائعاً في أمبريس ستيكس، ولكنها خيبت الآمال في مشاركتين لاحقتين، وكانت الأرضية لينة، حينما ركضت في آسكوت، وتعرضت لبعض المضايقات المزعجة في إجراءات ما قبل السباق، فيما بدت ضعيفة في سالسبري، ولذلك قررنا إنهاء مشاركاتها في الموسم، وهناك فارق بينها وبين بعض منافساتها في السباق، ولكنها تحسنت خلال الشتاء، وتدريباتها سارت بشكل يبعث على الارتياح».

الشوط الأول

ويشهد الشوط الأول لمسافة 1600 متر، مشاركة 12 خيلاً، أبرزهم «فيوتشر فيشن» لجودلفين، بقيادة الفارس أويسن ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«نوبل ديناستي» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«مودرن نيوز» لجودلفين، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«باربر أوف سفيل» لجودلفين، بقيادة الفارس ديفيد إيغن وإشراف المدرب جون غوسدن، و«حصيف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، و«رينبو فاير» لسعيد سهيل، بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدرب جون غوسدن، و«جلونج فور جولد» لإسماعيل محمد، بقيادة الفارس توم ماركواند.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 2400 متر، 10 خيول، أبرزها «سيكريت أدفايزر» لجودلفين، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«غوست واتش» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«كوميونيكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب مارك جونستون، و«فيلق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، و«راكب الهوى» لخليفة دسمال، بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب ديفيد سيميكوك.

الشوط الثالث

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، مشاركة 9 خيول، أبرزها «ديزرت آيكون» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس توم ماراكواند وإشراف المدرب وليام هاجس، و«سكاي ديفيندر» لحمد راشد بن غدير، بقيادة الفارس جوي فانينغ وإشراف المدرب مارك جونستون.

بريتي بوللي ستيكس

ويشهد الشوط الرابع «بريتي بوللي ستيكس» لمسافة 2000 متر، مشاركة 9 مهرات، أبرزها «البين روز» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«أندليس آيكوس» لجودلفين، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

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