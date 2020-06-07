انتصارات قوية لخيول الإمارات على المضامير الإنجليزية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حققت خيول الإمارات انتصارات مميزة على المضامير الإنجليزية، توزعت بين مضماري «نيوماركت العريق ومضمار«نيوكاسل».

وحل «بيناتوبو» لجودلفين في المركز الثالث في سباق«2000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 متر«الفئة الأولى» على مضمار«نيوماركت» العريق في بريطانيا بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«تريبيلوم» نجمة «داهليا ستيكس»

وعلى مضمار نيوماركت العريق، اقتنصت «تريبيلوم» لجودلفين لقب سباق «داهليا ستيكس» لمسافة 2000 متر للفئة الثانية بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن مسجلة زمناً قدره 2.03.28 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «كوين باور» بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

وحلت في المركز الثالث «ماجيك ليلي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال جون غوسدن: «قدمت «تريبيلوم»عرضاً جيداً، وأصابها بعض الإرهاق، كانت المرة الأولى التي تركض فيها على العشب منذ مدة طويلة، وباعتقادي أن الثلاث الأوائل مهرات رائعات، وهذه النسخة من سباق داليا ليست ضعيفة أبداً، وباعتقادي أن «تريبيلوم» شعرت بالإرهاق في نهاية السباق وكثير من الظروف لم تكن ملائمة لها هنا».

وأضاف قائلاً: «هذه هي مسافتها المفضلة ولم نكن نفضل لها أرضية لينة، وسننظر فيما سنفعل من الآن فصاعداً، وهناك سباقات للفئة الأولى مثل بريتي بولي في مضمار ذي كرا وبري جان رومانيه في دوفيل».

وقال فرانكي ديتوري: «كانت «تريبيلوم» تتدرب بشكل جيد، ولدي بعض الآمال الكبيرة بالنسبة إليها، وتحوّل السباق إلى منافسة بطيئة في البداية وسريعة في النهاية، ولكني كنت في وضع جيد وتمكنت من الاندفاع بشكل أكبر».

انتصارات قوية

كما ظفر «بلون باي ويند» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 1.23.74 دقيقة وبفارق نصف طول عن «بوجو» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

وحقق «منتظم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، بفارق 3 أطوال عن «آمبسدوريال» بقيادة الفارس جي إف إيجن وإشراف المدربة جين تشابل هيام.

وحل في المركز الثالث «الفريد باوتشر» بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب هنري كاندي.

«فار أبوف» البطل

ظفر «فار أبوف» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بلقب سباق «بالاس هاوس ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الثالثة بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس تيت، مسجلاً زمناً قدره 58.07 ثانية وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «جديكال» بقيادة الفارس كالوم رودريجيز وإشراف المدربة جولي كاماتشو.

وجاء في المركز الثالث «ميجور جامبو» بقيادة الفارس كيفين ستوت وإشراف المدرب كيفين ريان.

تألق متواصل

وعلى مضمار «نيوكاسل»، حقق «كاسل بير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 1.38.87 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «أكويتد» بقيادة الفارس بن كيرتس وإشراف المدرب هوغو بالمر.

كما ظفر «دارك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدرب جون غوسدن بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «فيرالايت» بقيادة الفارس بن كيرتس وإشراف المدرب كارل بورك.

واقتنص «نايف رود» لمحمد بالعبيدة لقب سباق «ساجارو ستيكس» لمسافة 3300 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس بن كيرتس وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 3.34.63 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ميلدنبرغر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون.

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