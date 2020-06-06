شارلي آبلبي : وجهة "غياث " الآرك الفرنسي

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أكد مدرب جودلفين شارلي آبلبي أن الإنجاز الذي حققه " غياث " عبر الفوز بلقب " كورونيشن كب " يوم امس هي نتيجة للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " إذ تابع سموه مسيرة البطل منذ بدايته في السباقات .

وأعلن آبلبي بأن الوجهة المقبلة للبطل هو سباق الآرك الفرنسي قائلا : ( اعتقد أننا سنستهدف الآرك مرة أخرى، وكنا واثقين ان الرجوع للمنافسة على مسافة 10 فيرلونغ لن يكون مصدراً للقلق بالنسبة لنا حينما تكون لديك تلك السرعة الطبيعية، وربما ننظر إلى خيارات السباقات على مسافة 10 فيرلونغ في الصيف، ومن ثم نتأمل في التوجه إلى الآرك، وسيكون القلق متركزاً في حالة الأرضية في ذلك الوقت من العام كونه من الواضح أنه جواد يفضل الأرضية الجافة.)

ومن جانبه، أشاد الفارس وليام بويك بالأداء الذي قدمه " غياث " قائلا : قدّم "غيّاث" أداءً رائعاً للغاية، وسبق له أن فعل ذلك من قبل، وهو جواد سريع تفجير القدرات، وبإمكانه الصمود في موازاة الركض القوي، و كانت المجموعة قوية، و"سترادي فيرياس" ينافس على مسافة أقصر، ولكنه مع ذلك جواد متحمل رائع للغاية ويتمتع بسرعة ختامية، و"انتوني فان دايك" فائز بالداربي، و"دفو" فاز بالسباق العام الماضي، وكان سباقاً رائعاً وأداءً رفيعاً) .

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