تواجه الأقوياء في الـ «جينيز الإنجليزي» اليوم خيول الإمارات

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ينطلق اليوم على مضمار «نيوماركت» العريق في بريطانيا، سباق «2000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، ويشارك في السباق 15 خيلاً، من بينها 4 خيول تمثل الإمارات وهي «بيناتوبو» لجودلفين، المرشح الأول لنيل اللقب بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «مليتاري مارش» لجودلفين بقيادة الفارس هيكتور كراوتش وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «السهيل» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«خوان إلكانو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب كيفين ريان.

بالاس هاوس ستيكس

يعتبر الشوط الثاني «بالاس هاوس ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الثالثة من بين أبرز أشواط السباق للسرعة، إذ يشارك في الشوط 13 خيلاً أبرزها «فار أبوف» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس تيت.

داهليا ستيكس

يشهد الشوط الثالث «داهليا ستيكس» لمسافة 1800 متر للفئة الثانية مشاركة 7 مهرات وأفراس، أبرزها «تيربلوم» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، و«ماجيك ليلي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

نيوماركت ستيكس

يتوقع أن يشهد الشوط الرابع «نيوماركت ستيكس» لمسافة 2000 متر منافسة قوية بين 9 خيول، أبرزها «فولكان ستار» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«العاصي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر مشاركة 12 خيلاً أبرزها «جلاد» لجودلفين بقيادة الفارس سيرين فالون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«منتظم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع لمسافة 1400 متر 8 خيول أبرزها «بلون باي ويند» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدرب مارك جونستون، و«نهار» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

الشوط الثامن

يشهد الشوط الثامن لمسافة 1200 متر مشاركة 11 خيلاً أبرزها «لازولي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«هوم سبن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مارك جونستون، و«حريز» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مارك جونستون، و«كينج راجنار» للشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم بقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف المدرب روجر فاريان، و«ويل تو وين» لمحمد السبوسي بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدربان سايمون وإد كريسفورد.

تفاؤل كبير

وأكد مدرب جودلفين شارلي آبلبي جاهزية «بيناتوبو» للمشاركة في السباق الكبير قائلاً: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظر دائماً لهذا السباق كواحد من أكبر السباقات في العام بأكمله، وظلّ سموه يراقب عن كثب تطور الخيول اليافعة لدى استهلال سيرتها في عمر الثلاث سنوات.

وأضاف قائلاً: يالها من مناسبة مهمة للجواد «بيناتوبو» الذي حصل على أعلى تقييم لخيول السنتين على مدى 25 عاماً، ولكن عليه الآن إثبات أنه عاد إلى حيث كان في أكتوبر الماضي، وأنا متفائل من أنه سيفعل ذلك يوم السبت، وتواصل إعجابي به من جميع النواحي.

ومن جانبه، قال المدرب العالمي سعيد بن سرور: قدم «مليتاري مارش» أداء جيداً في عمر السنتين وكسب المشاركتين اللتين خاضهما متضمناً الفوز بسباق الفئة الثالثة، وأعطيناه فترة للراحة في الشتاء، ونحن سعداء للغاية من حالته منذ عودته للتدريب، وسعدت كثيراً بالأداء الذي قدمه في آخر حصة تدريبية ويبدو جاهزاً للانطلاق.

وأضاف قائلاً: ويبدو كحصان بحاجة للمنافسة على مسافة أطول، ولكنه يظهر قدراً كبيراً من السرعة، وهذا السباق استهلال رائع لموسمه، ويبدو أكثر قوة بالمقارنة بالعام الماضي، وأتطلع إلى أداء جيد من الحصان.

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