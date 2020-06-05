" غياث" لجودلفين بطلا لـ "كورونيشن كب"

المصدر: متابعة - خالد المهيري

في إنجاز جديد يضاف لإنجازات خيول الإمارات في المضامير العالمية، توج " غياث " لجودلفين بطلا لسباق "كورونيشن كب" لمسافة 2400 متر، الفئة الأولى، على مضمار "نيوماركت" العريق في بريطانيا، بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلا زمنا قدره 2.25.89 دقيقة، وبفارق طولين ونصف الطول عن بطل الديربي الإنجليزي العام الماضي "أنطوني فان ديك"، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدين أوبراين .

وحل ثالثا "سترادي فيرياس" بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن.

كما حققت المهرة "بيور بيوتي" لجودلفين لقب الشوط الأول "إي بي أف ستاليونز فيليز ستيكس" لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس بات كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور مسجلة زمنا قدره 1.22.91 دقيقة، وبفارق طولين عن "لواحظ" لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس .

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