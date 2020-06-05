خيول الإمارات جاهزة لتحدي «كورونيشن كب»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تتجه الأنظار اليوم، إلى مضمار نيوماركت العريق في بريطانيا، والذي يشهد انطلاقة سباق «كورونيشن كب» لمسافة 2400م، «الفئة الأولى»، بمشاركة نخبة الخيول العالمية.

وسيشهد السباق مشاركة 7 خيول، بينها 3 تمثل الإمارات في السباق الكبير، أبرزهم «غياث» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«ديفو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بطل النسخة الماضية، بقيادة الفارس اندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«ديزرت إنكاونتر» لعبد الله المنصوري، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك. كما يشارك في الشوط أيضاً، بطل الديربي الإنجليزي العام الماضي «أنطوني فان ديك»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدين أوبراين، و«سترادي فيرياس»، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن.

تواجد إماراتي

وستشارك خيول الإمارات، في باقي سباقات الأمسية، إذ سيشهد الشوط الأول «إي بي إف ستاليونز فيليز ستيكس» لمسافة 1400 م، والمخصص للمهرات، مشاركة كل من «بيور بيوتي» لجودلفين، بقيادة الفارس بات كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«رؤوفة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، و«لو أهد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس، وسيشهد الشوط الثاني لمسافة 1200 م، مشاركة «سمرقند» لحمد راشد بن غدير، بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، فيما سيشارك «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، في الشوط الثالث «أبيرانت ستيكس» لمسافة 1200 م «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب كيفين ريان.

حضور سداسي

وسيشهد الشوط الرابع «بارادايس ستيكس» لمسافة 1600 م، مشاركة 6 خيول إماراتية، أبرزهم «ميثكال ماجيك» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«لورد تينيسون» لجودلفين، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، و«فالي أوف كينت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جو فانينج وإشراف المدرب مارك جونستون، و«دوام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، و«برنس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«سنشري دريم» لمالكه عبد الله بالحب، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربان سايمون وإد كريسفورد.

أشواط ومشاركة

وسيشهد الشوط السادس لمسافة 2400 م، مشاركة «لوك كلوسلي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، فيما ستشارك «رينسنس كوين» لجودلفين، في الشوط السابع، المخصص للمهرات، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، كما سيشهد الشوط الثامن لمسافة 1400 م، والمخصص للمهرات، مشاركة كل من «ذوق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، و«زهور» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس، و«وينتر هالو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

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