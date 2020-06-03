إعلان قائمة خيول سباقات «جينيز الإنجليزي»

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

تم الإعلان عن أسماء الخيول المسجلة للمشاركة في سباقات «جينيز الإنجليزي» والتي ستقام يومي السادس والسابع من الشهر الحالي على مضمار «نيوماركت» العريق في بريطانيا، ففي سباق «2000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 م «الفئة الأولى» تم تسجيل 15 خيلاً ومن بينها 4 خيول تمثل الإمارات وهي «بيناتوبو» لجودلفين المرشح الأول لنيل اللقب بقيادة الفارس وليام بويك، و«مليتاري مارش» لجودلفين بقيادة الفارس هيكتور كراوتش، و«السهيل» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل، و«خوان إلكانو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني، وتم تسجيل 17 مهرة لسباق «1000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 م، ومنها 5 مهرات يمثلن الإمارات وهي: «فاينال سونج» لجودلفين بقيادة الفارس بات كوسجراف، و«سمر رومانس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك، و«رافل برايز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارك جونستون، و«كلوك أوف سبيرتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني، و«آندر ذا ستارز» لسعيد بن منانة بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد.

ومن جانب آخر، أصبح «فيكتور لودورم» لجودلفين مرشحاً للمشاركة في سباق «ديربي الفرنسي» في الخامس من الشهر المقبل، عقب الانتصار الكبير الذي حققه المهر الذي توج بلقب سباق «الإمارات جينيز الفرنسي 2000» على مضمار دوفيل الفرنسي، وقالت ليزا جين غرافارد من جودلفين: نحن مسرورون بالأداء الذي قدمه «فيكتور لودورم»، والذي تخلص من المستوى الذي أظهره في سباق بري دي فونتينبلو وقدّم مستواه الأفضل.

وأضافت: سباق بري دو جوكي كلوب (الديربي الفرنسي) ظل دائماً بمثابة الخطة (أ) للمهر، وسننظر في حالته عقب هذا السباق قبل تأكيد وجهته التالية، وأنا واثقة من أن المدرب اندريه فابر يرغب في الحصول على فرصة لتقييم حالة الحصان في الأيام القادمة.

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