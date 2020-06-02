المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلنت إسطبلات "جودمونت " المملوكة للأمير خالد بن عبد الله آل سعود عن نفوق بطل كأس دبي العالمي 2017 " آروغيت " عن عمر ناهز 7 سنوات .

وقال البيان الصادر من الإسطبل أن " آروغيت " عانى من أعراض مرض غامض الأسبوع الماضي، وسيتم تشريح الجثة لمعرفة الأسباب الحقيقة لنفوقه .

ويعد " آروغيت " من أبرز نجوم الفروسية في السنوات الماضية، إذ حقق خلال مسيرته القصيرة والتي بدأت في العام 2016 عدد كبير من الإنجازات التي لا تنسى أبرزها الفوز بلقب سباق" بريدرز كب كلاسيك " العام 2016، وكأس" بيجاسوس " العالمي، وكأس دبي العالمي العام 2017 .

ونال " آروغيت " جائزة اكليبس كأفضل جواد في عمر الثلاث سنوات للعام 2016، كما نال جائزة لونجين لأفضل الخيول تصنيفاً في العام 2017 بتصنيف 134 رطلاً، وبلغ مجموع مشاركاته في السباقات 11 حقق فيها الفوز 7 مرات، وانتقل بعد إنجازاته المتعددة ليقف فحلاً في مزرعة جودمونت فارم في كنتاكي بأمريكا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز