"فيكتور لودورم" لجودلفين مرشح للمشاركة في الديربي الفرنسي

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أصبح "فيكتور لودورم" لجودلفين مرشحا للمشاركة في سباق "الديربي الفرنسي" في الخامس من الشهر المقبل، عقب الانتصار الكبير الذي حققه المهر الذي توج بلقب سباق "الإمارات الجينيز الفرنسي 2000" على مضمار دوفيل الفرنسي.

وقالت ليزا جين غرافارد من جودلفين: (نحن مسرورون للأداء الذي قدمه "فيكتور لودورم"، والذي تخلص من المستوى الذي أظهره في سباق بري دي فونتينبلو وقدّم مستواه الأفضل).

وأضافت: (سباق بري دو جوكي كلوب (الديربي الفرنسي ) ظل دائماً بمثابة الخطة (أ) للمهر، وسننظر في حالته عقب هذا السباق قبل تأكيد وجهته التالية، وأنا واثقة من أن المدرب اندريه فابر يرغب في الحصول على فرصة لتقييم حالة الحصان في الأيام القادمة، ومناقشة الأمر مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله").

من جانبه، قال الفارس مايكل بارزالونا : (اتجه "فيكتور لودورم" الى البوابة بشكل رائع حقاً على الرغم من أنها كانت خبباً على مسافة الميل في خط مستقيم، واعتقدت أننا سنكون في المقدمة، ولكن الحصان كان له رأي آخر ).

وأضاف قائلا: (يمكن أن يكون مخادعاً قبل السباق، ولكنه سرعان ما يتصرف بشكل معتدل بمجرد بدء السباق، و تعامل مع السباق بأسلوبه الخاص، وانطلق نحو المقدمة بشكل سلس للغاية وزاد من سرعته بكل سهولة، وهو جواد خال من التعقيدات، وكان اليوم بحالة جيدة للغاية).

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