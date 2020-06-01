"فيكتور لودورم " لجودلفين بطل سباق " الإمارات جينيز الفرنسي 2000 "

المصدر: متابعة - خالد المهيري

في إنجاز جديد لفريق جودلفين، أقتنص "فيكتور لودورم " لقب سباق " الإمارات جينيز الفرنسي 2000 " لمسافة 1600 متر " الفئة الأولى " والذي أقيم على مضمار " دوفيل " في فرنسا، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر مسجلا زمنا 1.34.14 دقيقة و بفارق طول ونصف الطول عن " ذا صمت " بقيادة الفارس أوليفييه بيسلير وإشراف المدرب هنري أليكس بانتال .

وحل ثالثا " آلسون " بقيادة الفارس فنسنت شيمنادو وإشراف المدرب اندريه فابر .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز