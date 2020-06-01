"فيكتور لودورم " لجودلفين بطل سباق " الإمارات جينيز الفرنسي 2000 "

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  • متابعة - خالد المهيري
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في إنجاز جديد لفريق جودلفين، أقتنص "فيكتور لودورم " لقب سباق  " الإمارات جينيز الفرنسي 2000 " لمسافة 1600 متر " الفئة الأولى "  والذي أقيم على مضمار " دوفيل " في فرنسا، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر مسجلا زمنا 1.34.14 دقيقة و بفارق طول ونصف الطول عن " ذا صمت " بقيادة الفارس أوليفييه بيسلير وإشراف المدرب هنري أليكس بانتال .
وحل ثالثا "  آلسون " بقيادة الفارس  فنسنت شيمنادو وإشراف المدرب اندريه فابر  .

كلمات دالة:
  • فيكتور لودورم،
  • جودلفين
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