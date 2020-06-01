تأجيل سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت جمعية سباقات الخيول العربية في بريطانيا (ARO) اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة الجمعية ومن منطلق مصلحة الرياضة والمشاركين والرعاة، قرر تأجيل سباق دبي الدولي للخيول العربية في نيوبري المقرر له 26 يوليو القادم إلى وقت لاحق من العام.

وأكدت الجمعية انها تعمل بالتنسيق مع مزارع شادويل واللجنة المنظمة لسباق دبي الدولي للخيول العربية في البحث عن تاريخ بديل، وأكدت حرصها على إحاطة الجميع بالمستجدات.

وفي غضون ذلك تواصل الجمعية عقد نقاشات إيجابية مع هيئة السباقات البريطانية، وتثمن دعمهم وتفهمهم للحاجة لاستئناف سباقات الخيول العربية بمجرد برمجتها في الروزنامة المعدلة للسباقات.

وتقدم مجلس إدارة الجمعية بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، واللجنة المنظمة لسباق دبي الدولي للخيول العربية، ومزارع شادويل، ومؤسسة سبورت غايد، وكافة المشاركين المسجلين لدى الجمعية لدعمهم المتواصل والتزامهم تجاه سباقات الخيول العربية 2020.

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