كأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنطلق اليوم، سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السابعة والعشرين، في مضمار دوفيل الفرنسي، دعماً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، في كافة المضامير العالمية، ويتضمن الكرنفال الإماراتي الفرنسي، 10 أشواط ومن بينها شوطان للجينيز وشوط لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، والذي سيتجدد موعده بمشاركة الأقوياء والنخبة من أجل الصراع على اللقب الغالي، في افتتاح محطاته التي تؤكد مكانته الكبيرة في طليعة السباقات الكلاسيكية بدول العالم.

إجراءات احترازية

وتخضع كافة سباقات الخيول في فرنسا لإجراءات احترازية وتدابير وقائية أقرتها الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية «فرانس جالوب»، لتجنب خطر وباء «كورونا»، وذلك من دون الحضور الجماهيري، وحصر الوجود فقط للمدربين والفرسان والسواس في السباقات، ويتنافس على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية مجموعة من أقوى وأفضل الخيول السريعة في السباق الذي يقام لمسافة 2000 م ضمن الفئة الأولى والمخصص للأمهار والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وبمجموع جوائز 100 ألف يورو، وتتأهب خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للموقعة الافتتاحية لسلسلة الكأس الغالية، بمشاركة الثنائي «دريان وابن غدير»، الأول بقيادة الفارسين اورتز ميندزبل وايمليان ريفولتي على الترتيب، وسبق لدريان حصد الصدارة 5 مرات، وحل ثانياً، 3 مرات من أصل 11 مشاركة في سباقات المضامير الأوروبية.

سباقات «جينيز»

وتتجه أنظار عشاق سباقات الخيول في العالم نحو انطلاقة سباقات «الإمارات جينيز الفرنسي للأمهار 2000 والمهرات 1000» للخيول المهجنة للفئة الأولى، وذلك بمجموع جوائز مليون و100 ألف يورو والتي تقام برعاية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وذلك للعام الرابع على التوالي في مضامير فرنسا بواقع مرتين في لونغ شامب بباريس ومثلهما بمضمار دوفيل، كما تعد سباقات الإمارات جينيز الفرنسي افتتاحية موسم السباقات الكلاسيكية والأغلى في فرنسا، وتحظى بمتابعة تلفزيونية مباشرة لأكثر من 10 ملايين مشاهد عبر مختلف قارات العالم، كما يعود تاريخ أول سباقات للجينيز الفرنسي لعام 1883.

المشاركة الإماراتية

ويشهد سباق «الإمارات جينيز الفرنسي للأمهار 2000» مشاركة 9 خيول في صراع التحدي المثير لأمهار العالم الذي يقام لمسافة 1600 م، بعمر ثلاث سنوات وبجوائز هي الأغلى بقيمة 600 ألف يورو للفئة الأولى، وذلك على مضمار دوفيل، في واحدة من أقوى مواجهات سباقات الخيل العالمية، ويمثل خيول الإمارات، المهر «فيكتور لودوروم» لجودلفين، ويقوده الفارس الفرنسي مايكال بارزالونا، ويطمح فيكتور لتحقيق إنجاز أبيه «شمردل» والظفر باللقب، والتأكيد على قوة مسيرة أبنائه بإنجازات جديدة في السباقات العالمية، كما يوجد في قائمة المرشحين «اليسون واراباهو»، بجانب بطل الشوط التحضيري «ذا سمت»، كما ستشارك 12 مهرة في سباق «الإمارات جينيز الفرنسي 1000 للمهرات» والذي يقام لمسافة 1600 م للفئة الأولى، وذلك بقيمة جوائز 500 ألف يورو، وتتقدم المرشحات لحصد اللقب المهرة «تروبيو» بطلة الشوط التحضيري، بجانب «دريم تو دو»، وصيفة الشوط التحضيري، إضافة إلى المهرة «تيكل مي جرين» ابنة سي ذا مون.

تنسيق مشترك

وقال مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: بعد التنسيق المشترك مع الهيئة العليا لسباقات الخيل في فرنسا ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتدابير السلامة الوقائية المطبقة في سباقات الخيول جراء تداعيات أزمة كورونا، وبعد تقييم التجربة ونجاحها، وانطلاقاً من التزامنا الدولي مع كافة الجهات، تقرر أن تقام النسخة السابعة والعشرون للكأس الغالية وسباقات الإمارات جينيز الفرنسي بمشاركة نخبة الخيول العربية والعالمية، للتأكيد على رسالة الإمارات ودعمها المتواصل لقطاع سباقات الخيل العالمي في ظل الظروف الراهنة.

قواعد السلامة

وبدوره، أشاد فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة السباقات بالضوابط وقواعد السلامة والإجراءات الاحترازية المتبعة في سباقات الخيول الفرنسية والتي أتاحت الفرصة لاستمرار تنظيم كأس رئيس الدولة للخيول العربية هذا العام، مبيناً أن المحطة الفرنسية تمثل نخبة السباقات في العالم وتثري مسيرتنا بمكتسبات كبيرة ومهمة، موضحاً أن مشاركة نخبة الخيول العربية والعالم في الكأس الغالية وسباقات الإمارات جينيز الفرنسي خير دليل على مكانة وأهمية الحدث السنوي في خريطة سباقات الخيول العالمية، مؤكداً حرص اللجنة المنظمة والتزامها تجاه أسرة الخيل الدولية.

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