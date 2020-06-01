الحياة تعود إلى المضامير البريطانية اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تعود الحياة اليوم إلى المضامير البريطانية عقب غياب دام شهرين بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وسيكون مضمار «نيوكاسل»، محط أنظار محبي السباقات البريطانية، إذ سيشهد المضمار إقامة 10 أشواط بمشاركة 120 خيلاً من بينها خيول الإمارات، وستكون بداية انطلاقة الخيول الإماراتية عبر «متسامي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي سيشارك في الشوط الثاني لمسافة 1600 م، بينما سيشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 م، مشاركة كل من «بلازنج هوت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«فريدوم فلاير» لمالكه سعيد سهيل، و«ليتل ريد سوكس» لنقابة «فينكس» للسيدات، ويشارك «ماجيكال جورني» لسعيد بن منانة في الشوط الرابع لمسافة 1600م، فيما سيشهد الشوط السادس لمسافة 1200 م، مشاركة كل من «أوكينشيلد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«روك أوف دايموندس» لسيف علي.

أشواط ومشاركات

ويشارك في الشوط السابع لمسافة 1000 م، «ريكوينتو دان» لـ «فينكس» للسباقات وشركائه، فيما سيشهد الشوط الثامن لمسافة 2500 م مشاركة كل من «ستار أوف ذا إيست» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«جوود تيدنجس» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم للسباقات، و«سمران» لجابر عبد الله، وسيشهد الشوط التاسع لمسافة 2000 م، مشاركة كل من «ذيبان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«دريم وذ مي» لسعيد سهيل، كما سيشارك في الشوط العاشر لمسافة 2000 م، كل من «هزيم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «وايز جلوري» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«لك اوف صنداي» لـ«فينكس» للتهجين.

انتصارات لـ«جودلفين»

وواصلت خيول جودلفين إنتصاراتها العالمية، إذ حقق الإسطبل الأزرق ثنائية مميزة جديدة، ليصل رصيد إنتصارات جودلفين إلى 229 إنتصاراً محلياً و عالمياً هذا العام، ففي مضمار «بالارات» في إستراليا، ظفر «فلنسبورغ» بلقب «إيفر جرين ترف» لمسافة 2000 م بقيادة الفارس براد رويلر وإشراف المدرب جيمس كمنغز، كما حققت المهرة «نوفيلا» لقب سباق المبتدئات لمسافة 1600 م والذي أقيم على مضمار العاصمة اليابانية طوكيو، بقيادة الفارس كوسي ميورا وإشراف المدرب كيسوكي مياتا .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز