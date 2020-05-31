جودلفين تطلق مبادرة خيرية للتصدي لكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق فريق جودلفين مبادرة تتمثل في قطع موظفي الإسطبل الأزرق مسافة 28,300 ميل (45,545 كلم) – وهي مجموع المسافات الواصلة بين مواقع اسطبلات ومزارع جودلفين في مختلف أرجاء العالم من خلال المشاركة في فعاليات للركض والمشي والسباحة وركوب الخيل وركوب الدراجات،

وتشهد أيضاً السعي لجمع التبرعات من أعضاء المجتمعات المحلية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)ونشر الوعي بالمحافظة على النشاط والممارسات الصحية الراشدة في المناطق المحلية ضد الفيروس، وذلك خلال 36 يوماً.

و قال هيو اندرسون، مدير عام جودلفين في دبي و المملكة المتحدة: "تفاعلت عمليات جودلفين حول العالم بكل رشاقة وحيوية مع التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19ـ وبذلنا كل ما في سعنا من أجل الحفاظ على تواصل الأعمال خلال فترة صعبة على الجميع.

وبعيداً عن مزارعنا ومضامير السباقات كان رائعاً منظر موظفينا يواصلون عملهم المتميز في مناطقهم المحلية، ولكننا الآن بصدد مبادرة تتطلب منا نقل روح مجتمعنا الى المستوى التالي أيضاً، من خلال تضافر جهودنا جميعا لخوض هذا التحدي.

أضاف اندرسون: "إن مسافة 28,300 ميل التي تسعى المبادرة لقطعها بواسطة موظفي جودلفين طويلة جداً بلا شك، وهي بمثابة طواف حول العالم خلال 36 يوماً، ولو نجح كل منا في القيام بما عليه، آمل ان نتمكن من عبور خط النهاية معاً بتاريخ 26 يونيو، علما ان كل المبالغ التي نتمكن من جمعها ستذهب لصالح الأعمال الخيرية المحلية ومساعدة مجتمعاتنا وصناعتنا."

هذا وحظيت المبادرة الفريدة من نوعها بانتشار إعلامي واسع في مختلف الوسائط الإعلامية لا سيما لسباقات الخيل حول العالم، وسبق لجودلفين أن نظم مبادرات مماثلة للمشي لأغراض مختلفة، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم عمل جماعي بروح واحدة حول العالم لمكافحة الفيروس المستجد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز