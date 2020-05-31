ثنائية لخيول «جودلفين» في أستراليا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

واصلت خيول «جودلفين»، انتصاراتها في المضامير الأسترالية، وحقق الإسطبل الأزرق ثناية مميزة، عبر «اسبرانس» الذي حقق لقب «ترابيز أرتست» لمسافة 1200م، على مضمار «روزهيل» بقيادة الفارس هيو بومان وإشراف المدرب جيمس كمنغز.

وجاء الفوز الثاني عبر «فالاكوينتا» والذي ظفر بلقب سباق «كاتاناش جوليرس» لمسافة 1100 متر على مضمار «كولفيلد» بقيادة الفارس براد رويلر وإشراف المدرب جيمس كمنغز. وحلت المهرة «اكزلريتس» لجودلفين في المركز الثاني في سباق «بست كلاسيك» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» على مضمار «دومبين» بقيادة الفارس لاري كاسيدي وإشراف المدرب جيمس كمنغز، ومن المتوقع أن تشارك المهرة الأسبوع المقبل في سباق «سترادبروك هانديكاب»، الفئة الأولى.

وأكد المدرب جيمس كمنغز أنه لن يتردد في عودتها خلال سبعة أيام لو حصلت على فرصة للمشاركة وقال: تقدم «اكزلريتس» أداء أفضل حينما تعود للمنافسة بعد فترة قصيرة، وثبت ذلك من خلال فوزها بسباق ماجيك مليونس كلاسيك لخيول السنتين.

ديربي

ومن جانب آخر، يخوض اليوم«دارلنغتون هول» لجودلفين منافسات سباق« طوكيو يوشن» المعرف بـ« الديربي الياباني » لمسافة 2400 متر،«الفئة الأولى» ،والذي سيقام على مضمار العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة 18 مهراً. كما يشارك «افريكان غولد» لجودلفين في سباق «ميغرو كينين» لمسافة 2500 متر «الفئة الثانية» على ذات المضمار.

وقال هاري سويني، رئيس جودلفين اليابان: نشعر بإثارة تجاه مشاركة «دارلنغتون هول» في ديربي اليابان، ومدربه تتسويا كيمورا في العادة متحفظ في الحديث قبل السباق، ولكنها كانت من المرات النادرة التي أراه يشعر بنشوة ودفق في الكلام حينما تحدثنا عن «دارلنغتون هول» عقب تمرين مثير أجري له في وقت مبكر من الأسبوع الحالي، الجواد في أفضل جاهزية على الإطلاق.

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