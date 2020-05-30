المُهر«حكم» لحمدان بن راشد إلى الديربي الإنجليزي

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

أكد المدرب أوين بوروز أن المُهر «حكم»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سيشارك في الديربي الإنجليزي الذي سيقام يوم الرابع من يوليو على مضمار «آبسوم» العريق في بريطانيا.

ومن المقرر أن يشارك «حكم» في سباق «نيوماركت ستيكس» 6 يونيو المقبل لمعرفة قدرته على المشاركة في المسافات الطويلة استعداداً للديربي.

وقال بوروز: «الفوز بالديربي هو حلم لنا، قد يفتقر المهر إلى الخبرة حتى يصل إلى تلك المرحلة، وإذا ركض بشكل جيد قد يشارك في سباق «هامبتون كورت» بمهرجان «رويال آسكوت» المقبل».

وأضاف بوروز: «أن الفارس دين أونيل امتطي المهر يوم السبت الماضي، وبدا أكثر حدة خلال التدريبات، وآمل أن تؤتي جهودنا ثمارها، خاصة أنه يمتلك الموهبة والقدرة على تحقيق الإنجازات».

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