" حكم" لحمدان بن راشد إلى الديربي الإنجليزي

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أكد المدرب أوين بوروز أن "حكم" لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سيشارك في الديربي الإنجليزي، الذي سيقام يوم الرابع من يوليو على مضمار "آبسوم" العريق في بريطانيا.

ومن المقرر أن يشارك "حكم" في سباق "نيوماركت ستيكس" يوم السادس من الشهر المقبل لمعرفة قدرة المهر على المشاركة في المسافات الطويلة استعدادا للديربي.

قال بوروز: "الفوز بالديربي هو حلم بالنسبة لنا.. قد يفتقر المهر للخبرة حتى يصل تلك المرحلة، وإذا ركض بشكل جيد قد يشارك في سباق "هامبتون كورت" بمهرجان "رويال آسكوت" المقبل".

وأضاف بوروز أن الفارس دين أونيل امتطى المهر يوم السبت الماضي، وبدا أكثر حدة خلال التدريبات، وآمل أن تؤتي جهودنا ثمارها، خاصة أنه يملتك الموهبة والقدرة على تحقيق الإنجازات.

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