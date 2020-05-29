تألق «آرتشري بتس» لجودلفين في أستراليا

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

اقتنص «آرتشري بتس» لجودلفين لقب سباق «سيجناراما إيرينا» للخيول المبتدئة لمسافة 1000 متر، والذي أقيم على مضمار «جوسفورد» في أستراليا، بقيادة الفارس جرانت باكلي وإشراف المدرب جيمس كمنغز، ليصل بذلك رصيد انتصارات الإسطبل الأزرق هذا العام إلى 225 فوزاً حول العالم.

ومن جانب آخر، أكد المدرب جان كلاود روجيت أن المهرة «رابحة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمرشحة بقوة للفوز بسباق الأوكس الفرنسي، ستشارك في سباق آخر قبل خوض غمار تحدي الأوكس، وأشار إلى أن الوجهة المحتملة هي سباق «بري كيلوباترا» لمسافة 2100 متر «الفئة الثالثة» يوم 6 يونيو المقبل، وقال:

خرجت المهرة من سباق «بري دي لاسين» وهي في أفضل حالة كأنها لم تخض السباق، وحالياً نضع نصب أعيننا سباق «بري كيلوباترا» كهدف قادم، لأنه يعطيها فرصة طيبة للراحة قبل الأوكس، ولكن كل هذا غير مؤكد.

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