إلغاء سباق" شيرغار كب"

المصدر: البيان الرياضي

أعلنت إدارة مضمار آسكوت البريطاني، أن سباق " شيرغار كب " الذي يحتضنه المضمار العريق في أغسطس من كل عام برعاية سوق دبي الحرة لن يقام هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، خاصةً وأن الحدث يستقطب فرسان وأفراد من مختلف أرجاء العالم.

وقال نيك سميث مدير آسكوت للسباقات: "يؤسفنا إعلان إلغاء حفل " شيرغار كب " نظراً لصعوبة تنقل الفرسان وعدم معرفتنا ماذا سيحدث مع القوانين الحكومية التي ستؤثر على حدوث السباق " .

ومن جانبه تحدث غاي هندرسون الرئيس التنفيذي لآسكوت عن العوامل التي أدت لإصدار القرار، وصرح: "قررنا إلغاء الحفل بالرغم من إمكانية إقامته نظراً لأهمية الحضور الجماهيري، وأن أفضل خيار هو التخطيط للعودة في 2021".

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