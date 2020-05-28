شارلي آبلبي: نتيجة "2000 جينيز الإنجليزي" تحدد مشاركة " بيناتوبو " في الديربي

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أكد مدرب جودلفين شارلي آبلبي أن الحديث عن مشاركة " بيناتوبو " في الديربي الإنجليزي تحدده نتيجة سباق " 2000 جينيز الإنجليزي والذي سيقام على مضمار " نيوماركت " العريق الشهر المقبل .

وأضاف آبلبي في تصريحات لموقع " ريسنج بوست "، أن لو حقق " بيناتوبو " اللقب بفارق 3 أو 4 أطوال سوف نشركه في سباق " سان جيمس بالاس ستيكس" خلال مهرجان "رويال آسكوت " الملكي، وإذ فاز فقط او خسر سوف نضع له الخطط المناسبة .

ويرى المراقبون أن " بيناتوبو " هو المرشح الأول لنيل اللقب خاصة أنه الاعلى تصنيفا في أوروبا منذ 25 عاماً، و لم يتذوق طعم الخسارة في السباقات الستة التي تشارك فيها الموسم الماضي .

وقال آبلبي: "بيناتوبو " هو محترف وقادر على المشاركة في السباقات الكبرى، لا تراه منزعجا بل هادئاً.

وأضاف قائلا: لا أريد ان اكون واثقا جداً، ولكن " بيناتوبو " دائما يسعدنا، أنه الأعلى تصنيفاً منذ 25 عاما، وفائز في جميع المستويات، وأيضا هو يعرف المضمار جيداً.

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