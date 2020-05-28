شارلي آبلبي: نتيجة "2000 جينيز الإنجليزي" تحدد مشاركة " بيناتوبو " في الديربي

المصدر:
  • متابعة - خالد المهيري
التاريخ:

أكد مدرب جودلفين شارلي آبلبي أن الحديث عن مشاركة " بيناتوبو " في الديربي الإنجليزي تحدده نتيجة سباق " 2000 جينيز الإنجليزي والذي سيقام على مضمار " نيوماركت " العريق الشهر المقبل . 

وأضاف آبلبي في تصريحات لموقع " ريسنج بوست "، أن لو حقق " بيناتوبو " اللقب بفارق 3 أو 4 أطوال سوف نشركه في سباق " سان جيمس بالاس ستيكس" خلال مهرجان "رويال آسكوت " الملكي، وإذ فاز فقط او خسر سوف نضع له الخطط المناسبة . 

ويرى المراقبون أن " بيناتوبو " هو المرشح الأول لنيل اللقب خاصة أنه الاعلى تصنيفا في أوروبا منذ 25 عاماً، و لم يتذوق طعم الخسارة في السباقات الستة التي تشارك فيها الموسم الماضي . 

وقال آبلبي: "بيناتوبو " هو محترف وقادر على المشاركة في السباقات الكبرى، لا تراه منزعجا بل هادئاً.

وأضاف قائلا: لا أريد ان اكون واثقا جداً، ولكن " بيناتوبو " دائما يسعدنا، أنه الأعلى تصنيفاً منذ 25 عاما، وفائز في جميع المستويات، وأيضا هو يعرف المضمار جيداً.

كلمات دالة:
  • 2000 جينيز الإنجليزي،
  • مضمار نيوماركت،
  • جودلفين شارلي آبلبي،
  • بيناتوبو
طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى