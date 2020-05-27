عودة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلن فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «افهار»، مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، عن عودة سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة إلى المضامير العالمية.

وقال الرحماني في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سباق الإمارات الجينيز الفرنسي بتاريخ 1 يونيو 2020 واستئناف سلسلة سباقات كأس رئيس دولة الإمارات في المحافل العالمية».

وتقام بطولة الكأس برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل الاهتمام الكبير والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم وتنمية حضوره في أهم المهرجانات والسباقات العالمية والحفاظ على مسيرته الأصيلة، إذ يقام السباق سنوياً في عدد من الدول العربية والأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

والجدير بالذكر بأن المضامير حول العالم بدأت باستئناف نشاطاتها تدريجياً، بعد أن توقفت خلال تفشي فيروس «كورونا»، إذ عادت السباقات الفرنسية في 11 من مايو، فيما من المنتظر أن تستأنف السباقات البريطانية في الأول من يونيو المقبل.

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