تألق «أمير» و«مزون» في كأس الوثبة بفرنسا

المصدر: بوردو - البيان الرياضي)

ضمن فعاليات كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، احتضن مضمار بوردو الفرنسي، أول من أمس، سباقي (بري نيفتا - دورمان) للفئة الثانية، البالغ جائزته 30 ألف يورو، ومسافته 1900 م، وسباق«بري شريفة» لمسافة 1900 م، والبالغ جائزته 14 ألف يورو.

وتألق المهر «أمير دو سليل»، بقيادة جوليان أوج، وفاز بجائزة الشوط الرئيس (بري نيفتا - دورمان) للفئة الثانية، وجاء ثانياً «ارتميس»، بقيادة أوليفييه بيلييه، وثالثاً «جارف»، بقيادة جان بيرنارد ايجوم، وانتزعت المهرة «مزون»، بقيادة انتوين ويرل، لقب سباق «بري شريفة»، الذي خصص للمهور المبتدئة في سن أربع سنوات فقط، وحل ثانياً، المهر «دهيا دو مونلو»، بقيادة اورتيز مندزابل، واحتل المركز الثالث، المهرة «برنسيس دو كوتورس»، بقيادة جوليان كروسجين، فيما حلت ممثلة الإمارات «المحبوبة» في المركز السادس، بفارق طفيف، بسبب تأخرها في الانطلاقة. (

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