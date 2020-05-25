«ماكسفيلد» لجودلفين بطل «مات وين ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حققت خيول الإمارات، ثنائية قوية على مضمار «تشرشل داونز» في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ظفر «ماكسفيلد» لجودلفين، بلقب سباق «مات وين ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب برندان والش، مسجلاً زمناً قدره 1.43.05 دقيقة، وبفارق طول عن الوصيف «إن واي ترافيك»، بقيادة الفارس باكو لوبيز، كما افتتحت المهرة «ألطف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رصيدها في سباق المهرات والأفراس المبتدئة.

وقال جيمي بيل، رئيس جودلفين الولايات المتحدة: «كان رائعاً تمكن «ماكسفيلد» من المحافظة على نفس مستوى المهنية، وتماسك الأداء اللذان أظهرهما في عمر السنتين».

وأضاف قائلاً: «ظل «ماكسفيلد» بعيداً عن السباقات منذ أكتوبر الماضي، ولكني أعتقد أن برندان كان في دواخله، واثقاً للغاية من أن الحصان سيقدم الأداء الجدير به، وشعر بأن الجواد جاهز بدنياً، كما أن حالته الذهنية ميزته عن غيره منذ اليوم الأول».

أداء قوي

وقال: «ومن الرائع رؤيته يعود للسباقات بمثل هذا الأداء، وهذا كان سباقاً مختلفاً بعض الشيء، بالمقارنة مع المشاركتين الأخريين اللتين خاضهما، حينما كان ينطلق من البوابة، ويبدأ في التقدم على الخيول بالأسلوب الذي يريد، واليوم خرج من البوابة بسرعة كبيرة، ووضع نفسه في صلب مجموعة المقدمة، وكان خلف كتلة من الخيول، ووجب عليه الانتظار حتى تلوح الفرصة، وحينما دفعه خوسيه إلى الجهة الخارجية، ووضعه في مساره في الخط المستقيم، بإمكانك مشاهدته ينطلق بسرعة أكبر من المجموعة كلها».

واختتم قائلاً: «برندان كان يركز كثيراً على السباق، وهناك الكثير من الفرص أمام «ماكسفيلد» الآن، وتمكنا من تأكيد ما كنا نأمله، والآن بإمكاننا الجلوس والتفكير في خطط المستقبل».

سباق المهرات

وحققت «ألطف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أول انتصار لها في سباق المهرات والأفراس المبتدئة. ونجحت ابنة «مداليا دورو»، في محاولتها الثانية على مسافة الميل، بقيادة جويل روزاريو وإشراف شاد براون.

وفرضت المهرة البالغة من العمر ثلاث سنوات، سيطرتها على مجريات السباق، لتضمن لقبها الأول، بفارق خمسة أطوال ونصف طول عن «مارجوريت»، فيما حلت «بوبيز غولدنغيرل» في المركز الثالث. وافتتحت «ألطف» مسيرتها في الثاني من أبريل الماضي، في مضمار «غلف ستريم بارك»، لكنها لم تتمكن من إحراز مركز متقدم، لكنها عادت بقوة في محاولتها الثانية، لتضيف لقباً آخر لخزائن شادويل في أمريكا. وأكملت الفائزة مسافة الميل في زمن قدره 1.36.12 دقيقة.

انتصارات جديدة

ومن جانب آخر، حققت إسطبلات جودلفين ثلاثية في السباقات اليابانية، ففي مضمار العاصمة اليابانية طوكيو، اقتنص «باسكرفيل» لقب سباق «تنزوا ستيكس» لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس كريستوف باتريس لومير وإشراف المدرب يوكيهيرو كاتو، مسجلاً زمناً قدره 2.11.30 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «فيجن أوف لوف»، بقيادة الفارس كوسي ميورا وإشراف المدرب كويتشي شينكاي.

كما حقق «رويس ماجس» لقب سباق المبتدئات المخصص للمهور لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس يويتشي فوكونجا وإشراف المدرب ماساكازو إيكيجامي، مسجلاً زمناً قدره 1.38.60 دقيقة، وبفارق طول ونصف طول عن «ساوند تراك»، بقيادة الفارس كوهي ماتسوياما وإشراف المدرب توموهيتو أوزيكي.

وعلى مضمار «كيوتو»، تمكن «كونفيترو» من اقتناص لقب سباق المبتدئات لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس ريوسي ساكاي وإشراف المدرب كيجي يوشيمورا.

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