«المحبوبة» تتصدر مشهد سباق «بري شريفة»

المصدر: متابعة ـ عصام السيد

يستقطب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، عبر سباقي بري نيفتا ـ دورمان للفئة الثانية، وبري شريفة، نخبة الخيول التي تم تسجيلها في السباقين اللذين سيقامان عصر اليوم بمضمار بوردو في فرنسا، برعاية النسخة الثانية عشرة من المهرجان العالمي، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتشارك (16) مهرة «مبتدئة» في سن أربع سنوات فقط في السباق الرئيسي «بري شريفة» لمسافة 1900 متر، والبالغة جائزته 14 ألف يورو.

وتتصدر مشهد سباق «بري شريفة» المهرة «المحبوبة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف فرانسوا روهات وبقيادة فالنتين سيجوي.

وتدفع الخيالة السلطانية العمانية بثلاث مهرات، «قمرية» بإشراف شارل غوردين، وقيادة ماكسيم فولون، و«رجاء» بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ايدي هاردوين، و«اساور» بإشراف توماس فورسي، وقيادة أوليفييه بيلييه.

وهناك «أغيدالا» لديدر كلوز بقيادة ماثيو بيلاتان، و«دهيا دو مونلو» لروبرت بورديت وبإشراف أو تريجوديت، وقيادة أورتيز مندزابل.

وتكمل القائمة «برنسيس دو كوتورس» لجان بيير ساريت، وبإشراف دي موريسون، وقيادة جوليان كروسجين.

يدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق «الشريك الأساسي»، والأرشيف الوطني «الشريك الرسمي»، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.

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