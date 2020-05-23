الإعلان عن جدول سباقات مهرجان رويال آسكوت الملكي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت إدارة مضمار آسكوت العريق في بريطانيا عن جدول مهرجان (رويال آسكوت) الملكي والذي سيقام يوم 16 حتى 20 من شهر يونيو المقبل وبدون الحضور الجماهيري للمرة الاولى في تاريخه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأجرت إدارة آسكوت عدداً من التغييرات والاضافات، أهمها إضافة ستة سباقات جديدة على مدى الأيام الخمسة للمهرجان، ما يعني أنه سيكون هنالك سبعة سباقات في كل يوم، ما عدا اليوم الأخير للمهرجان الذي يضم ثمانية سباقات. وعاد سباق باكينغهام بالاس هانديكاب ليكون السباق الافتتاحي للمهرجان هذا العام بدلاً عن سباق كوين آن ستيكس (ج1).

وفي بيان صحفي أكدت ادارة المضمار ان الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث وافقت على الاسماء الجديدة للسباقات وهي سباق رويال هنت كب لمسافة 1600 متر، وسباق ووكينغهام لمسافة 1200 متر، وسباق كوبر هورس هانديكاب لمسافة 2800 متر، وسباق غولدن غيتس هانيدكاب لمسافة 2000 متر، وسباق بالاس أوف هوليرودهاوس هانديكاب لمسافة 1000 متر .

وقامت إدارة آسكوت أيضاً بتعديل ترتيب سباق كينغ ادوارد ستيكس وريبلسديل ستيكس ووضعتهما في أول أيام المهرجان لمنح الخيول المشاركة وقت أكبر قبل سباقي الاوكس و الديربي الانجليزي والذي سيقام في شهر يوليو القادم.

كما تقرر إقامة سباق سان جيمس بالاس ستيكس في آخر أيام المهرجان مع سباق كورنيشن ستيكس لزيادة الفارق الزمني أيضاً بين هذين السباقين وسباقي 2000 جينيز و 1000 جينيز في نيوماركت في السادس والسابع من يونيو، كما تم نقل سباقي كوين ماري ستيكس وكوفنتري ستيكس لليوم الأخير لمنح الخيول في عمر السنتين وقت إضافي بين مشاركتها الأولى والمهرجان.

وقال نيك سميث، مدير السباقات والشؤون العامة في آسكوت: "نحن بالطبع لا نحسم الأمر بصورة قاطعة فيما يتعلق بالموافقة النهائية للحكومة على السماح بالفعاليات الرياضية وراء الأبواب المغلقة اعتبارا من الأول من يونيو".

وأضاف: "نعلن برنامج سباقات رويال آسكوت كجزء من البرنامج الأوسع لاستئناف السباقات حتى يستطيع المدربون وضع خططهم للمشاركة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز