«جود الشام» بطل كأس «الوثبة» بفرنسا

المصدر: (فرنسا - البيان الرياضي)

توج الجواد «جود الشام»، بقيادة جوليان أوج، بطلاً للجولة السادسة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، التي أقيمت أمس الأول، بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، تحت مظلة مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، في نسخته الثانية عشرة، وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، وشارك في السباق، 18 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق.

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