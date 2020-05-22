"بطاش" لحمدان بن راشد يشارك في مهرجان رويال آسكوت

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلن المدرب شارلي هيلز بأن الجواد المتميز (بطاش) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سيشارك في مهرجان رويال آسكوت الملكي في بريطانيا والذي سينطلق الشهر المقبل، وسيكون هدفه الاساسي سباق (كينغز ستاند) للفئة الأولى.

وقال هيلز: "إنه في حالة جسدية رائعة بعد فترة شتوية طويلة، لكنه بدأ يستعيد حيويته وأنا سعيد بحالته البدنية، إنه ليس جواد ضخم الحجم ولا يحتاج لكثير من التدريبات".

وأضاف: "الأمر يعتمد على برنامج السباقات في الفترة المتبقية من العام، ولكني لا أعتقد أنه سيجد فرصة التحضير قبل رويال آسكوت لسوء الحظ"، سنذهب مباشرة لآسكوت، ولا أعتقد أن هناك أحد يعلم كيف يمكن أن تسير الأمور، ولكني آمل أن يركض بشكل جيد، ويجب عليه أن يحتفظ بقوته واستعداده لبقية العام".

والجدير بالذكر أن " بطاش" حقق ثلاثة انتصارات من خمس مشاركات العام الماضي ، كان أبرزها الفوز في سباق (ننثورب ستيكس) في مضمار يورك، كما حل وصيفاً للبطل "بلو بوينت" لجودلفين في رويال آسكوت بسباق (كينغز ستاند).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز