آبلبي: محمد بن راشد دعم المجتمعات في الإمارات وبريطانيا خلال أزمة «كورونا»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أكد شارلي آبلبي مدرب جودلفين للخيول، خلال الحوار الذي نشره موقع جودلفين الرسمي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعطى دعماً قوياً، ليس فقط لجودلفين، بل أيضاً للمجتمعات في الإمارات وبريطانيا، خلال أزمة فيروس «كورونا».

وقال: نحن ممتنون لسموه في ذلك، والجميع في جودلفين واصل العمل بشكل جاد للغاية على مدى الأشهر الماضية، برغم القلق الحتمي الذي شعر به الكثيرون جراء الوباء، غير أن الروح المعنوية جيدة، وأود أن شكر الجميع في مولتون بادوكس لتفانيهم، والذي ساعد الجميع في التحلي بروح إيجابية.

جاهزية

وتحدث آبلبي عن جاهزية خيول الإسطبل الأزرق لانطلاقة الموسم البريطاني لسباقات الخيل في الأول من شهر يونيو المقبل، وآخر استعدادات «بيناتوبو» المرشح الأول للظفر بلقب الـ «2000 غينيز الإنجليزي»، والذي سيقام في السادس من الشهر المقبل.

وقال: لن يكون لدينا تأكيد قاطع حتى يوم سباق 2000 غينيز في 6 يونيو، ولكن شعوري الداخلي بأن «بيناتوبو» واصل الحفاظ على قدراته التي اظهرها في العام الماضي، ولن يتم الضغط على أي أزرار حتى اليوم الكبير، ولكن بما تكشف لنا في الإسطبل، يمضي «بيناتوبو» في الاتجاه الصحيح، ومن حيث القدرات الذهنية، لا أرى تغييراً في الجواد، وطبعه لم يتغير بين سن السنتين والثلاث سنوات، وظل محتفظاً باسترخائه الكامل، ومع ذلك، ومن حيث القدرات البدنية، أرى تغييراً قد حدث في الجواد.

لقد نما وأصبح أكثر قوة بعد انقضاء الشتاء وبالإمكان أيضاً القول انه جواد متمرس، ويؤدي مهامه بشكل احترافي، ولا يرهبه شيء. وتابع: لقد تقرر أن يظل بالإسطبل في نيوماركت في البيئة المحيطة التي ألفها، وهو القرار الذي اتخذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لسبب بسيط يتمثل في عدم الرغبة في تغيير أسلوب تدريب ولا مكان تدريب الحصان.

توقعات

وعن توقعاته لـ«بيناتوبو» في السباق قال: باعتقادي أن مسافته المثلى ستكون الميل، وما يدعونني إلى ذلك هو سلوكه الذهني، وشخصيته المائلة إلى الاسترخاء، ولو طلب منه في مرحلة متأخرة المنافسة على مسافة أطول، باعتقادي لديه الذهنية الصحيحة للتعامل معها، وعن خصائصه البدنية، فقد فاز في ستة سباقات في عمر السنتين، وثلاثة منها كانت في المضامير الأكثر تحدياً في بريطانيا هي ابسوم، غوددود، ونيوماركت، وروحه الرياضية هي الأصل في تحقيق تلك الانتصارات، لقد أعطاني ما يسرني في تحضيراته للغينيز، وما لم تكن هناك عقبات، أعتقد انه سيقدم صورة طيبة عن نفسه.

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